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Accès à l’eau : la mairie de Port-Gentil réhabilite plusieurs forages dans les quartiers

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 juin 2026 à 19h34min
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Travaux de réhabilitation d'un forage à Port-Gentil © D.R.
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Après des années de stagnation, l’accès à l’eau potable à Port-Gentil s’apprête à connaître une amélioration significative. Dans le cadre du premier volet de son Plan de Développement Communal, l’Exécutif municipal a pris à bras-le-corps la problématique du stress hydrique. Au cœur de cette initiative : un vaste chantier visant à réhabiliter des forages laissés à l’abandon et à en implanter de nouveaux là où le besoin se faisait le plus ressentir.

Pour s’assurer que les promesses se traduisent en actes concrets, Pascal Houangni Ambouroue, le Maire de la commune, a payé de sa personne ce vendredi 19 juin 2026. L’édile a mené une visite de terrain minutieuse sur plusieurs sites stratégiques. Alors que les travaux de réhabilitation entrent dans leur phase finale, cette descente minutieuse avait un but précis : scruter la conformité technique des installations avant de donner le feu vert pour leur mise en service officielle, prévue dans les tout prochains jours.

« Les constats effectués sur place s’avèrent particulièrement satisfaisants », confie l’entourage de la municipalité. Les signaux sont au vert : les délais initialement annoncés seront rigoureusement respectés, garantissant une livraison des infrastructures en temps et en heure pour les administrés.

Durabilité, sécurité et confort nocturne

Au-delà de la simple distribution de l’eau, l’accent a été mis sur la viabilité à long terme des installations. Les chantiers répondent en effet à un cahier des charges strict en matière d’accessibilité, de robustesse et de sécurité sanitaire.

Mais la municipalité ne s’est pas arrêtée là. Pour transformer ces points d’eau en véritables lieux de vie sécurisés, des lampadaires solaires seront installés tout autour des infrastructures. Une innovation qui permettra aux populations de s’approvisionner sereinement, même à la tombée de la nuit, tout en bénéficiant d’un éclairage public moderne et écologique. Une petite révolution quotidienne qui s’apprête à changer la donne dans plusieurs quartiers de la ville.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 juin 2026 à 19h34min
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