Transition au Gabon : le Gén. Oligui Nguema prend conseil auprès des dignitaires de la République

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 12 octobre 2023, le Général Brice Oligui Nguema, président de la transition s’est entretenu avec les dignitaires de la République au palais Rénovation. Une rencontre qui a permis au chef de l’État de consulter ces anciens et de s’enquérir du rôle qu’ils entendent jouer pour le bon déroulement du processus de transition.

La délégation était conduite par Paul Malekou, président du Comité de sages et dignitaires de la nation (CNDN). L’ancien membre du gouvernement sous Feux Omar Bongo et Léon Mba était accompagné de certains notables. Tous venus apporter leur contribution.

Les dignitaires sollicités pour une contribution au processus de transition

Après sa désignation au poste de président de la Transition, le Général Oligui Nguema avait exprimé sa volonté de faire participer toutes les forces vives de la nation au processus de Transition. Une démarche qu’il a par ailleurs actée en recevant les médias et d’autres composantes de la nation.

C’est dans ce cadre qu’il a sollicité la contribution des sages et dignitaires de la République. Ces derniers ont répondu favorablement à son invitation en se rendant le lundi 12 octobre dernier au palais du bord de mer.La délégation des anciens à la tête de laquelle se trouvait Paul Malekou était constituée de 13 membres. Ce sont notamment 12 hommes et 1femme qui ont effectué le déplacement.

En début de cette rencontre, les sages et dignitaires ont tenu à féliciter le Général Oligui pour la mise en place du comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Cette visite s’est poursuivie par un échange sur leur participation au processus de transition. A cet effet, les anciens se sont dit prêts à jouer leur partition dans la marche amorcée par le CTRI pour la restauration des valeurs et des institutions.