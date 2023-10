Lambaréné : lancement du Master en biologie et contrôle des infections au CERMEL

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les responsables du centre de recherche médicale de la ville de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué ont procédé à l’ouverture officiel d’une nouvelle formation en son sein. Il s’agit du Master en biologie et contrôle des infections qui offre un nouveau panel d’opportunités aux étudiants, rapporte l’AGP.

C’était en présence du gouverneur du Moyen-Ogooué Abdu Razzaq Guy Kambogo, de l’ambassadeur de la République d’Allemagne Horst Gruner et d’un représentant du ministre de la Santé Dr. Armel Mintsa que la cérémonie a eu lieu. Une action qui s’inscrit dans le cadre du programme DAD financé en mai 2021 sur la recherche sur les maladies infectieuses et épidémique en Afrique centrale.

Une formation dans un domaine inexploré

Cette nouvelle formation permettra aux étudiants d’acquérir de nouvelles compétences dans un domaine porteur. Notamment les pathologies infectieuses avec un accent sur les enjeux de santé publique et animale. Et ce via l’épidémie, la vaccination, les maladies émergentes et réémergentes. Une chance inouïe de former localement des experts de ces questions de santé de l’heure.

Selon le diplomate Allemand, cette alliance de la recherche sur les maladies infectieuses fait partie des fondamentaux des relations bilatérales entre nos deux pays. « La formation scolaire et universitaire fait partie elle aussi des domaines fondamentaux de nos relations bilatérales », a rappelé Horst Gruner.

Une action bien accueillie

Pour sa part, le gouverneur s’est réjoui du choix de leur province pour mettre en musique cet aspect indispensable à l’État. « Nous sommes fiers, nous ne pouvons qu’être heureux et saluer cette coopération et le niveau sans cesse croissant du développement ». Il faut dire que cette opportunité participera à l’émancipation de la ville du grand Blanc.



Le Dr Armel Minsta a tenu à faire la lumière sur les opérations menées par les chercheurs du CERMEL durant la période de crise sanitaire Covid-19. « Cette école doctorale pourra permettre à notre pays d’accroître l’offre en matière de ressources humaines et des personnes mieux qualifiées pour mieux contrôler tout ce qui est maladies infectieuses» a-t-il déclaré.