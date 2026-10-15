Santé : bouger chaque jour et manger sain pour protéger le cœur

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À l’occasion de la Journée mondiale du cœur, célébrée ce 29 septembre 2026, l’alerte est une nouvelle fois donnée sur les maladies cardiovasculaires. Placée sous le thème « Ne manquons pas un seul battement », cette journée rappelle l’importance de la prévention face à des pathologies qui restent la première cause de mortalité dans le monde, avec 17,9 millions de décès chaque année.

Pourtant, de nombreux facteurs de risque peuvent être évités ou mieux contrôlés. Bouger chaque jour fait partie des habitudes recommandées pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire. La pratique régulière d’une activité physique permet notamment de lutter contre la sédentarité et de contribuer au contrôle du poids, de la tension artérielle et de certains facteurs de risque.

Des gestes simples pour préserver son cœur

Dans l’assiette également, les choix du quotidien peuvent faire la différence. Une alimentation variée et équilibrée, associée à une consommation modérée de sel, participe à la protection du système cardiovasculaire. À cela s’ajoutent l’arrêt du tabac et la limitation de l’alcool, deux mesures importantes pour réduire les risques.

La prévention passe aussi par le dépistage. En effet, contrôler régulièrement sa tension artérielle, sa glycémie et son taux de cholestérol permet de détecter certains facteurs de risque et d’agir plus tôt. Une vigilance particulièrement importante lorsque l’on sait que certaines maladies cardiovasculaires peuvent évoluer sans symptômes apparents.

Écouter les signaux d’alerte

Une douleur ou une oppression thoracique, un essoufflement inhabituel ou encore un malaise ne doivent pas être banalisés. Face à ces signes, une consultation médicale rapide peut être nécessaire. Ainsi, le message demeure donc celui de la prévention. Bouger, manger sainement, surveiller ses principaux facteurs de risque et renoncer au tabac sont autant de gestes qui peuvent contribuer à préserver cet organe essentiel. Car il est crucial de rappeler que chaque battement compte.