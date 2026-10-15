Derniers articlesSOCIETE

Santé : bouger chaque jour et manger sain pour protéger le cœur

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 15 octobre 2026 à 16h05min
1 636 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Audience certifiée par Media Metri .GA — voir le certificat
Le Syndicat ATOS UOB en plein exercice de Fitness © GMT
Ecouter l'article

À l’occasion de la Journée mondiale du cœur, célébrée ce 29 septembre 2026, l’alerte est une nouvelle fois donnée sur les maladies cardiovasculaires. Placée sous le thème « Ne manquons pas un seul battement », cette journée rappelle l’importance de la prévention face à des pathologies qui restent la première cause de mortalité dans le monde, avec 17,9 millions de décès chaque année.

Pourtant, de nombreux facteurs de risque peuvent être évités ou mieux contrôlés. Bouger chaque jour fait partie des habitudes recommandées pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire. La pratique régulière d’une activité physique permet notamment de lutter contre la sédentarité et de contribuer au contrôle du poids, de la tension artérielle et de certains facteurs de risque.

Des gestes simples pour préserver son cœur

Dans l’assiette également, les choix du quotidien peuvent faire la différence. Une alimentation variée et équilibrée, associée à une consommation modérée de sel, participe à la protection du système cardiovasculaire. À cela s’ajoutent l’arrêt du tabac et la limitation de l’alcool, deux mesures importantes pour réduire les risques.

Canal_octobre

La prévention passe aussi par le dépistage. En effet, contrôler régulièrement sa tension artérielle, sa glycémie et son taux de cholestérol permet de détecter certains facteurs de risque et d’agir plus tôt. Une vigilance particulièrement importante lorsque l’on sait que certaines maladies cardiovasculaires peuvent évoluer sans symptômes apparents.

Écouter les signaux d’alerte

Une douleur ou une oppression thoracique, un essoufflement inhabituel ou encore un malaise ne doivent pas être banalisés. Face à ces signes, une consultation médicale rapide peut être nécessaire. Ainsi, le message demeure donc celui de la prévention. Bouger, manger sainement, surveiller ses principaux facteurs de risque et renoncer au tabac sont autant de gestes qui peuvent contribuer à préserver cet organe essentiel. Car il est crucial de rappeler que chaque battement compte.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 15 octobre 2026 à 16h05min
1 636 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

BGFI Holding : après la sursouscription de son appel public à l’épargne, le Groupe remercie ses investisseurs

15 octobre 2026 à 17h18min

Gabon : l’ANPI et la mairie de Moanda veulent attirer les investisseurs autour de cinq secteurs prioritaires

15 octobre 2026 à 14h37min

Gabon : les huit nouveaux ministres prêtent serment devant le président Oligui Nguema

15 octobre 2026 à 14h20min

Mouila : La rentrée scolaire plombée par une sévère pénurie d’enseignants

15 octobre 2026 à 13h48min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page