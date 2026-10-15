BGFI Holding : après la sursouscription de son appel public à l’épargne, le Groupe remercie ses investisseurs

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BGFI Holding Corporation a annoncé, ce jeudi 15 octobre 2026 à Libreville, la clôture de la deuxième phase de son opération d’ouverture du capital par appel public à l’épargne, marquée par une sursouscription. Face à cet engouement, le Groupe BGFIBank a tenu à exprimer sa gratitude aux investisseurs ayant participé à l’opération. Une marque de confiance que le groupe entend désormais traduire en engagements concrets dans le cadre de son projet d’entreprise BGFI 2030.

Au-delà de la réussite financière annoncée, c’est un message de reconnaissance que BGFI Holding Corporation a choisi d’adresser à ses investisseurs. Lancée le 15 septembre 2026, cette deuxième phase d’ouverture du capital s’achève sur une demande de souscription supérieure au volume de titres proposés. Pour le groupe bancaire panafricain, cette mobilisation représente un encouragement à poursuivre sa stratégie de développement, mais également une responsabilité accrue envers ceux qui ont choisi d’accompagner sa croissance.

Une gratitude exprimée aux investisseurs

Dans son communiqué officiel du 15 octobre, BGFI Holding Corporation présente cette sursouscription comme « un nouveau marqueur de confiance du marché ». L’institution bancaire considère que le résultat de l’opération témoigne de l’intérêt des investisseurs pour ses perspectives de développement.

Le groupe a surtout tenu à reconnaître la contribution de ses souscripteurs. « Le Groupe BGFIBank exprime sa vive gratitude envers ses investisseurs et réaffirme son engagement à honorer la confiance ainsi témoignée », précise le communiqué. Une déclaration qui place la reconnaissance des investisseurs au cœur de la communication accompagnant cette clôture.

Une confiance à traduire dans le projet BGFI 2030

Les capitaux mobilisés doivent contribuer au financement du projet d’entreprise BGFI 2030. Cette feuille de route prévoit notamment la consolidation des pôles de croissance existants, le développement sur les marchés prioritaires et la création de trois nouvelles filiales à l’horizon 2030.

Présent dans douze pays et fort de plus de 3 000 collaborateurs, le Groupe BGFIBank entend poursuivre son expansion autour de son ambition de « Construire un groupe financier africain pour le monde ». La sursouscription constitue ainsi un signal favorable pour sa stratégie, même si le communiqué ne précise pas encore le taux de sursouscription ni le montant définitif des capitaux recueillis.

Honorer la confiance par des résultats durables

Pour BGFI Holding Corporation, l’enjeu dépasse désormais la mobilisation des investisseurs. La réussite de cette ouverture du capital devra se mesurer à la capacité du groupe à employer efficacement les ressources levées, à maintenir sa rentabilité et à concrétiser les objectifs annoncés.

En remerciant publiquement ses investisseurs, le groupe reconnaît également le rôle de ceux-ci dans la réalisation de ses ambitions. Après cette nouvelle étape de son ouverture du capital, la gratitude exprimée devra désormais s’accompagner de résultats financiers, d’une gouvernance rigoureuse et d’une création de valeur durable pour les actionnaires.