A La UneDerniers articlesSOCIETE

Gabon : vols de câbles et de compteurs d’eau, la justice doit remonter toute la filière du trafic

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 21 juin 2026 à 10h21min
1 539 Temps de lecture 1 minute
Une vue des compteurs d'eau dérobé Derrière l'Ecole normale © D.R.
Ecouter l'article

Alors que les coupures d’électricité continuent d’affecter des milliers de foyers gabonais, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a désigné un maillon souvent ignoré de cette chaîne de criminalité : les sociétés de récupération de rebuts ferreux qui rachètent des câbles électriques volés. Une déclaration qui pose une question simple : pourquoi les auteurs des vols sont-ils régulièrement pointés du doigt, tandis que ceux qui alimentent ce marché continuent d’opérer en toute impunité ?

Dans son discours sur l’État de la Nation, le chef de l’État a dénoncé sans ambiguïté les conséquences du vol de câbles électriques sur le fonctionnement du réseau national. Plus encore, il a directement interpellé les entreprises spécialisées dans la récupération de métaux. « Je tiens à mettre en garde toutes ces sociétés de récupération de rebuts ferreux qui achètent auprès de ces jeunes des câbles électriques volés sans jamais les dénoncer à la justice », a déclaré Brice Clotaire Oligui Nguema.

Sans acheteurs, il n’y aurait pas de voleurs

Derrière chaque câble volé se cache un acheteur. Derrière chaque compteur arraché se trouve un circuit de revente. Cette réalité est connue de tous. Les auteurs des vols n’agissent pas pour conserver les câbles ou les compteurs de la SEEG. Ils les dérobent parce qu’ils savent qu’ils trouveront des acquéreurs prêts à les acheter contre quelques milliers de francs CFA.

Dès lors, la question ne concerne plus seulement les délinquants qui opèrent sur le terrain, mais également les entreprises qui alimentent cette économie souterraine. Comment expliquer que des quantités importantes de cuivre, de câbles électriques ou de compteurs puissent être rachetées sans qu’aucune vérification sérieuse de leur provenance ne soit effectuée ?

Exiger la traçabilité des métaux récupérés

La justice et les administrations compétentes gagneraient à exiger de chaque société de récupération de rebuts ferreux la justification de l’origine des produits qu’elle acquiert. Factures, certificats de cession, documents de provenance ou tout autre justificatif devraient devenir obligatoires pour toute transaction portant sur des matériaux sensibles. Une telle exigence permettrait de distinguer les opérateurs respectueux de la loi de ceux qui prospèrent grâce à des circuits d’approvisionnement douteux.

Le vol des câbles et des compteurs dépasse largement la simple délinquance économique. Chaque transformateur saboté, chaque câble sectionné et chaque compteur volé contribuent à aggraver les coupures d’électricité, à fragiliser les infrastructures publiques et à pénaliser des milliers d’usagers. Alors que l’État affirme avoir investi plus de 800 milliards de FCFA dans le secteur énergétique, il serait paradoxal de laisser prospérer des réseaux qui détruisent quotidiennement ces infrastructures.

L’avertissement lancé par le président de la République doit désormais être suivi d’effets. Car si les voleurs doivent être sanctionnés, les receleurs qui entretiennent ce trafic doivent eux aussi répondre de leurs actes. Sans cela, la lutte contre le sabotage des installations de la SEEG risque de demeurer un combat sans fin.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 21 juin 2026 à 10h21min
1 539 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : lancement de l’audit de la dette publique

21 juin 2026 à 11h02min

Nécrologie : le Dr Max Mendome Ntoma n’est plus !

20 juin 2026 à 16h32min

Pénurie de poisson : les commerçants dénoncent le racket des brigades nautiques

20 juin 2026 à 16h24min

Afrique : face aux chocs économiques mondiaux, la Bad préconise l’intégration régionale

20 juin 2026 à 16h09min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Affaire Eddy Minang : le magistrat épinglé sur la base de l'article 150 de leur statut 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Affaire Eddy Minang : le magistrat épinglé sur la base de l'article 150 de leur statut
[#RevuedePresse] Revue de presse du 19 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 19 Juin 2026
[#Journal] Le 12H30 du 19 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 19 Juin 2026
[#Reportage] Paiement des rappels de solde : Plus de 10 900 dossiers concernés par la 3e tranche 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Paiement des rappels de solde : Plus de 10 900 dossiers concernés par la 3e tranche
[#Reportage] Bambouchine : seulement 2 kilomètres de route réalisés 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Bambouchine : seulement 2 kilomètres de route réalisés
[#Reportage] Afrique : face aux chocs économiques mondiaux, la Bad préconise l’intégration régionale 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Afrique : face aux chocs économiques mondiaux, la Bad préconise l’intégration régionale
S'abonner
Bouton retour en haut de la page