Gabon : suspension du couvre-feu pendant la période des fêtes de fin d’année

Espérée par plus d’un, la levée momentanée du couvre-feu durant la période festive a été annoncée, ce samedi 23 décembre 2023, par le Lieutenant-Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Ainsi donc à compter du 24 décembre jusqu’au 2 janvier 2024, les circulations seront permises à toute heure sur toute l’étendue du territoire.

C’était dans les tuyaux c’est désormais officiel. En effet, dans son communiqué n°35 de ce samedi 23 décembre 2023, le Comité pour la transition et la restauration des institutions annonce la suspension du couvre-feu pendant la période de fêtes de fin d’année. Une mesure qui, selon le Lieutenant-Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, témoigne de l’intérêt attaché à la solennité de ce « moment clé de nation et des familles » par les plus hautes autorités en tête desquelles le Gén. Brice Clotaire Oligui Nguema.

Pas de couverture du 24 décembre au 2 janvier !

C’est la principale information rendue publique en cette matinée qui plombe la communauté internationale dans le réveillon de Noël. Si l’heure n’est pas encore aux cadeaux, il semble que le CTRI a décidé de déjà faire plaisir aux populations anxieuses quant à la coloration de leurs fêtes célébrées en famille. Donnant lecture du communiqué n°35, le Lieutenant-Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi a annoncé que les circulations seront autorisées sans restriction horaire tant dans le Grand Libreville que dans l’hinterland.

« Les fêtes de fin d’année constituent un moment clé de la Nation et des familles. À cet effet, le président de la Transition, chef de l’État décide de la suspension du couvre-feu du 24 décembre 2023 au 02 janvier 2024. Les Forces de défense et de sécurité sont invitées à assurer l’ordre et la sécurité dans le respect de l’État de droit », a indiqué le porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Une annonce qui devrait être saluée par les populations qui espèrent que la cohabitation avec les militaires sera saine.

L’intérêt du couvre-feu post coup d’État

Il est judicieux de rappeler que le couvre-feu fait partie de la pile des mesures sécuritaires prises par le Comité pour la transition et la restauration des institutions en marge de la prise de pouvoir forcée sur Ali Bongo Ondimba et la régente qui serait dirigée par son épouse Sylvia Bongo Ondimba. Il avait été instauré pour contrôler de manière optimale l’accès au territoire gabonais et les éventuels débordements en cette période de transition qui pourrait être mise à mal en cas de riposte du régime déchu. Et ce, alors que l’un de ses thuriféraires, le Lieutenant-Colonel Frédéric Bongo Ondimba, laissait planer un revers de la médaille.