Bénédiction des couples homosexuels : les évêques zambiens disent « Non » au Pape

4 jours après la décision donnant quitus de bénir les couples homosexuels hors de la liturgie, l’église catholique est en distendu idéologique. En effet, si certains prêtres européens se montrent réservés, en Afrique après ceux du Nigeria c’est au tour des prêtres zambiens de lever les boucliers contre cette mesure qu’ils jugent contraires aux enseignements divins contenus dans le livre saint la bible.

Si certains croyaient que la décision prise par le Pape François en vue de permettre la bénédiction des couples de même sexe dans l’église bien qu’en dehors de la liturgie allait passer comme une lettre à la poste, c’est assurément l’inverse qui se produit. Puisque les évêques catholiques de Zambie n’ont pas hésité à marquer leur opposition ferme à l’application de la déclaration du Vatican sur la possibilité pour les membres du clergé de bénir les membres de la communauté LGBTQIA+ et les couples en situations irrégulières.

La réforme de la Fiducia Supplicans boudée en Afrique

Rendue publique le lundi 18 décembre dernier, la décision du Dicastère pour la Doctrine de la Foi n’épouse pas l’assentiment des évêques du continent africain. Si d’autres continents ne se positionnent pas clairement, le Malawi, le Nigeria et la Zambie sont pour le « Non ». La bible prescrivant que la décision d’un homme de Dieu soit ferme et irrévocable, difficile d’imaginer un revirement de situations. Dans une déclaration du mercredi 20 décembre, les membres de la Conférence des évêques catholiques de Zambie (ZCCB) ont voté le blocus.

Tout en emboîtant le pas aux évêques malawites qui avaient sobrement souligné que « les bénédictions de toute sorte et les unions entre personnes de même sexe de toute sorte ne sont pas autorisées au Malawi ». Dans ladite missive de 3 pages, les membres du ZCCB déplorent la confusion introduite par le Pape François n’approuve pas les unions homosexuelles. Un véritable cafouillage dénoncée par l’église de Rome qui y percevait au soir de l’annonce faite, une ambivalence à peine voilée qui déteint négativement sur l’église catholique toute entière. Le Vatican doit donc clarifier sa position.

La directive ferme de l’Afrique australe sur la question

« Afin d’éviter toute confusion pastorale et ambiguïté, de ne pas enfreindre la loi de notre pays qui interdit les unions et activités homosexuelles, et tout en tenant compte de notre héritage culturel qui n’accepte pas les relations homosexuelles, la Conférence guide la déclaration du Dicastère pour la doctrine de la foi du 18 décembre 2023 concernant la bénédiction des couples homosexuels pour une réflexion plus approfondie et non pour une mise en œuvre en Zambie », déclarent les évêques catholiques de Zambie.

Autant dire que la publication de Fiducia Supplicans ne trouvera assurément pas preneur. Puisque démonstration a été faite que la bible condamne les actes déviants telle l’homosexualité qui conduisit Dieu à réduire à néant Sodome et Gomorrhe. À titre illustration, les évêques zambiens citent les livres de Genèse 19, 1-29 ; Romains 1, 24-27 ; 1 Corinthiens 6, 10 ; 1 ainsi que le très célèbre Timothée 1, 10. Pour la Conférence réaffirme l’enseignement traditionnel de l’Église qui déclare que « les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés et contraires à la loi naturelle ». Les pays de l’Afrique centrale sont pour l’heure muets.