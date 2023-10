Gabon : Ouverture de la concertation sur la relance des championnats nationaux

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après plusieurs semaines d’immobilisme, les championnats nationaux de football femmes et hommes pourraient connaître une cure. C’est en tout cas l’objectif recherché par les autorités publiques en tête desquelles Dr. André Jacques Augand qui a ouvert, ce samedi 14 octobre 2023, les travaux inhérents à la relance de ces compétitions indispensables à la santé du ballon rond dans notre pays.

À peine promu ministre des sports, Dr. André Jacques Augand tend à démontrer une volonté inaltérable de remettre les disciplines sportives sur les rails. Un travail entamé par son prédécesseur dont la mission d’y parvenir lui incombe désormais. En phase avec sa promesse, le patron dudit pan ministériel a donné le coup d’envoi de la concertation sur la relance des championnats nationaux ce samedi 14 octobre 2023.

Les acteurs du football en conclave pour des résultats probants

Présidents de clubs de première division hommes et femmes ont répondu à l’appel du membre du gouvernement pour trouver de manière durable une issue à la question des championnats nationaux. Des assises qui comptent la participation active de la Fédération Gabonaise de football (Fegafoot) porteront sur la restructuration des clubs, le modèle économique et plan d’actions prioritaires nécessaires au démarrage effectif des championnats nationaux.

Une vue des participants à la concertation sur la relance des championnats nationaux D1 hommes et femmes © D.R.

Lançant lesdits travaux, le ministre de tutelle a tenu à rappeler aux uns et aux autres la portée de cette initiative. Pour le Dr. André Jacques Augand, il ne s’agit pas d’un événement quelconque mais bien une rencontre décisive pour « trouver ensemble, des solutions concrètes et pérennes permettant de résoudre définitivement les problèmes auxquels sont confrontés les championnats nationaux de football masculin et féminin ».

Vers un modèle de gestion réaliste !

Dépendants principalement des ressources publiques qui subventionnent les clubs de l’élite, les patrons de clubs vont passer au crible les opportunités qui s’offrent à eux pour devenir davantage autonomes. Une condition sine qua none dans un contexte de professionnalisation des championnats pour un déroulement indépendants des fluctuations économiques de l’État. Le secteur privé devra jouer sa partition en soutenant les équipes.

Il est en outre judicieux de préciser que la restructuration des clubs engagés ne sera pas en reste. Ces derniers étant appelés à se transmuer en entreprise privée génératrices de revenus. Enthousiastes à l’idée d’enfin dire à dieu aux championnats nationaux en dents de scie qui portent atteinte à l’efficacité de nos footballeurs en compétitions africaines ou mondiales. Cas de l’équipe nationale A féminine laminée 10-1 par le Botswana.