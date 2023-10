Gabon : le taux d’inflation en hausse de 0,9% au 2ème trimestre 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

La problématique de la hausse des prix de consommation demeure une véritable épine sous le pied du gouvernement, ce malgré la mise en place de mesures visant à l’atténuer. La preuve avec les données répertoriées dans la Note de conjoncture sectorielle du 2ème trimestre 2023, qui indique que le taux d’inflation a progressé de 0,9% en glissement trimestriel.

Sur le plan international, la situation de l’inflation demeure préoccupante. En effet, « l’expansion mondiale serait toujours impactée par une inflation élevée qui continuerait de détériorer le pouvoir d’achat des ménages, un resserrement des politiques des banques centrales entraînant l’augmentation du coût de l’emprunt, limitant ainsi l’activité économique ». Un fait qui n’épargne pas le Gabon qui peine à juguler de manière efficace la hausse du taux d’inflation.

Le Gabon n’échappe pas au contexte inflationniste international

Selon les analyses de la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale, le deuxième trimestre 2023 a été caractérisé par une légère hausse de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation des ménages comparativement au trimestre précédent. « Le taux d’inflation a progressé de 0,9% en glissement trimestriel contre +0,4% au premier trimestre », indique la Note de conjoncture sectoriel du 2ème trimestre 2023.

Il faut souligner que ce constat est principalement corrélé au contexte international et national, marqué par une hausse des prix dans diverses zones du monde, des difficultés d’approvisionnement de certains produits, une hausse de la demande intérieure et des coûts de la logistique. Par ailleurs, en moyenne annuelle, le taux d’inflation est passé de 3,0% à fin juin 2022 à 4,6% à fin juin 2023.

Comparativement au premier trimestre 2023, l’augmentation observée au second trimestre s’explique principalement par la hausse des prix dans les produits telle que les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, les boissons alcoolisées et tabac, les articles d’habillement et chaussures, le logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, le transport, les communications et les loisirs et culture.