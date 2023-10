Panthères du Gabon : Kevin Junior Nguechoung appelé en renfort !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que les refus des clubs occidentaux de mettre à disposition leurs joueurs pour le sélection ont compliqué les plans de Thierry Mouyouma, ce dernier n’a pas tardé à trouver la parade. Pour boucher le trou en milieu de terrain, le technicien gabonais a misé sur Kevin Junior Nguechoung (23 ans) qui évolue en National 3 France.

C’est un saut qualitatif que vient de réaliser le joueur du Pays Valois. Sélectionné à plusieurs reprises dans les catégories jeunes en l’occurrence en (-17 ans ) où il avait crevé l’écran, Kevin Junior Nguechoung a rejoint le groupe à Lisbonne au Portugal pour affronter la Guinée Conakry. Sa forme actuelle n’a pas laissé indifférent le duo Thierry Mouyouma-Cédric Moubamba qui cherchait un profil stable.

« Agogo » enfin en haut du tableau !

Milieu de terrain assez coriace en plus d’une activité digne d’un Ngolo Kante, le jeune Gabonais désormais international A a tapé dans l’œil du staff des Panthères du Gabon qui a choisi de jeter son dévolu sur son profil recherché dans le football moderne. Fin technicien et combatif, le milieu bas du Pays Valois a une chance de pallier l’absence d’André Biyogo Poko et Mario Lemina empêchés par leurs employeurs.

S’il n’a pour l’instant pas inscrit le but ni délivré une passe décisive en ce début de saison en national 3, Kevin Junior Nguechoung peut se targuer d’avoir au moins disputé 7 matchs pour un ratio de 5 victoires et 1 défaite. Les 594 minutes disputées témoignent de son impression volume de jeu. Nul besoin de preuve supplémentaire pour donner sa chance à ce produit de la formation locale. Bon vent!