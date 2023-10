Gabon : des partis politiques demandent la destitution de Missambo et Ndongou

Ecouter cet article Ecouter cet article

Rendue publique samedi dernier, la liste des membres du parlement nommés à la suite de la modification de la Charte de la transition ne cesse de susciter des mécontentements. Après la société civile, le tour revenait ce 09 octobre 2023 aux présidents de certains partis politiques de s’exprimer sur la question. Après avoir dénoncé leur exclusion des discussions, ils ont sans détour réclamé la destitution des présidents des chambres du parlement de transition, Paulette Missambo et Jean François Ndongou.

C’est à la faveur d’un point de presse tenu ce 09 octobre 2023, qu’un groupe de partis politiques, conduit par Bonaventure Nzigou Mamfoumbi, président du Front d’égalité républicaine (FER), a tenu à dénoncer le non-respect par le président de transition des engagements pris devant la nation. A la source du problème, l’omniprésence des membres du parti démocratique gabonais et les dernières nominations qui ont donné lieu à la composition du parlement de transition.

Une destitution réclamée de Missambo et Ndongou

Si pour le CTRI et le gouvernement, la transition se doit d’être la plus inclusive possible, le groupe de partis politiques regrette que cet engagement n’ait pas été tenu, notamment dans le processus ayant conduit à la nomination des membres du parlement. En effet, ces formations politiques ont tour à tour égrené une liste d’actes d’après eux posés par les bureaux des chambres du parlement, et qui constituent des manquements au consensus voulu.

Élaboration unilatérale de la charte, nomination des parlementaires sans consultation de la classe politique, part belle offerte au parti démocratiaue gabonais ainsi qu’à trois autres formations politiques. Bref, ils ont dénoncé la « marginalisation des autres formations politiques juridiquement constituées », et le maintien de l’ordre ancien. C’est pourquoi, actant leur exclusion du processus d’élaboration de la liste des parlementaires, ils appellent « à la destitution des présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale, tous issus du PDG ».



Notons que des voix s’étaient déjà levées lorsque Paulette Missambo et Jean François Ndongou avaient réclamé au président de la transition une augmentation du nombre parlementaires. Certains soupçonnant une manœuvre visant à faire la part belle aux partis politiques.