Gabon : le hall du ministère de la Culture bientôt transformé en galerie d’art

Ce lundi 8 juillet 2024, le ministre de la Culture et des Arts, le Dr André Jacques Augand, a reçu un collectif d’artistes plasticiens à son cabinet. A cet effet, le membre du gouvernement a échangé avec les acteurs culturels sur une éventuelle collaboration qui mènerait à la transformation du bâtiment annexe du ministère en galerie d’art. Une initiative qui vise à vulgariser les arts visuels, mais aussi à offrir une plateforme d’expression à ces derniers.

C’est dans l’optique d’offrir une plateforme d’expression aux acteurs culturels précisément ceux d’art visuel que le ministre de la Culture et des Arts s’est entretenu avec ces derniers le 8 juillet 2024. Au cours des échanges, le Dr André Jacques Augand a suggéré aux acteurs culturels l’enciente du nouveau bâtiment du ministère afin que ces derniers puissent y travailler. Il s’agira pour ces artistes plasticiens d’exposer leurs savoir faire et leurs savoir être à la face du monde. Mais surtout de les vendre.

Bientôt une galerie d’art

Une galerie d’art offre de multiples avantages. Cet espace dédié aux artistes joue un rôle crucial dans la vente d’œuvres d’art. Elle agit comme un intermédiaire entre les artistes et les acheteurs potentiels, en facilitant les transactions et en fournissant un cadre professionnel pour les négociations. C’est ce cadre que souhaite offrir aux acteurs culturels le ministre en charge de la Culture et des Arts. Pour le président de la fédération des arts plastiques Ghalbert Nze c’est un outil important.

« Cette galerie est pour l’artiste plasticien est un outil très important parce que voilà près d’une soixantaine d’années, les artistes plasticiens sont invisibles. Nous n’avons pas jusqu’au aujourd’hui un endroit où s’exprimer donc cette galerie permettra à ce que notre créativité soit mise en valeur et nous permettra d’être productif » a-t-il déclaré au micro de Gabon 1ère. C’est donc une opportunité pour ces derniers, d’autant plus que c’est la première fois que ces derniers auront la possibilité d’ orner et de décorer une administration publique d’après Ghalbert Nze. Outre ces échanges, la mise en place d’une plateforme numérique de vente a été évoquée.