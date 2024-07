Gabon : vers la construction de collèges d’enseignement technique

Ecouter l'article

La ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, a récemment annoncé l’ouverture de collèges d’enseignement technique (CET) à compter de la rentrée académique 2025-2026. Cette initiative vise à offrir de nouvelles opportunités de réussite aux élèves éprouvant des difficultés dans l’enseignement général.

Selon les données communiquées par le ministère de l’Éducation nationale, 10% des élèves entrant en classe de 6ème à la rentrée 2024 sont âgés de 15 ans et plus. Ce taux alarmant reflète les retards scolaires enregistrés par certains. Toute chose qui met en lumière leurs difficultés d’intégration dans le parcours académique général. Afin d’y répondre, le ministère de tutelle prévoit l’ouverture de nouveaux établissements techniques destinés à former ces jeunes dans les secteurs à fort potentiel. Parmi ces établissements, on trouve les Collèges d’enseignement technique et un Centre de formation pour apprentis (CFA).

Pour une meilleure intégration des 15 ans et plus

Selon les données communiquées par le ministère de l’Education nationale 5 483 des 45 179 admis au CEP session 2024 sont âgés de 15 ans et plus soit 12,14%. Pour répondre à cette situation, le ministère de l’Education nationale ouvrira dès la rentrée scolaire 2025-2026 de nouveaux types d’établissements.

Les CET, prévus pour accueillir les élèves dès la classe de 6ème, offriront des formations techniques et professionnelles en phase avec les besoins du marché de l’emploi. Cette orientation permettra aux jeunes apprenants de développer des compétences pratiques et spécifiques, augmentant ainsi leurs chances d’insertion professionnelle à la fin de leur cursus scolaire.

Les CFA quant à eux sont une alternative à l’enseignement général pour les jeunes éprouvant des difficultés dans les filières académiques traditionnelles. Ces établissements proposent des parcours plus adaptés aux talents et intérêts des jeunes en plus de leur offrir des stages et d’alternance grâce à des partenariats avec des entreprises. Toute chose qui devrait faciliter leur insertion dans le monde professionnel.

Les CET et les CFA offriront des programmes innovants et spécialisés, favorisant une meilleure adéquation entre l’éducation et les attentes économiques locales. Par conséquent, l’ouverture de ces nouveaux établissements s’inscrit à la fois dans une volonté de renforcer l’infrastructure éducative du pays, d’offrir de nouvelles opportunités aux apprenants plus âgés et de réduire le taux de chômage.