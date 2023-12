Gabon : le débarcadère de Bambouchine en passe de devenir un mini hub halieutique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le secteur des pêches au Gabon joue un rôle important sur les plans économique et social. Pour preuve, au débarcadère de Bambouchine, situé dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville, se déroule une intense activité, notamment la pêche artisanale. C’est un lieu très fréquenté par les touristes, les commerçants et même les usagers mais très impacté par l’absence d’infrastructure routière adéquate, d’équipements de débarquement et de conservation. Une situation à laquelle le CTRI a décidé d’y remédier et ce, afin de rendre ce site plus attractif.

Situé dans la banlieue de la capitale politique, dans la province de l’Estuaire. Le débarcadère de Bambouchine est un site stratégique qui contribue fortement à l’approvisionnement en produits halieutiques à Libreville. Afin de favoriser l’augmentation de la production et permettre un meilleur écoulement des poissons, pêchés sur ce site, le gouvernement de transition a initié des travaux de réhabilitation du tronçon routier menant à cette zone très fréquentée par les pêcheurs. Lesquels permettront de résoudre la problématique du difficile accès au débarcadère et contribuera à le rendre plus attrayant en termes de distribution des produits halieutiques.

Le CTRI pour le développement de l’activité de pêche au débarcadère de Bambouchine

La pêche suscite plusieurs interactions, des impacts socio-économiques non négligeables entre Bambouchine et Libreville. Pourtant l’espace d’écoulement des produits de Bambouchine souffre d’une absence de structuration. Face à un tel constat, le Comité pour la transition et la restauration des institutions ( CTRI ) prévoit de lancer des travaux de construction d’une brigade nautique de la gendarmerie, un hall en béton pour la commercialisation du poisson et un vaste parking pour les véhicules en plus d’un élargissement du quai à bateaux.



Une nouvelle réjouissante qui contribuera à l’amélioration de la gouvernance du secteur halieutique qui est en berne dans notre pays depuis bien longtemps. Un secteur capable de fortement influencer le produit intérieur brut du Gabon grâce aux richesses que regorgent les eaux gabonaises notamment le développement de la filière thonière qui a longtemps été peu considérée au détriment des industries de rente que sont le pétrole, les mines et le bois.