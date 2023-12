Canal+ : lancement de la télé réalité « Ligue 1 Uber Eats trophée des académies »

Ecouter cet article Ecouter cet article

Canal+ en partenariat avec LFP Media a procédé au lancement d’une nouvelle télé réalité qui sera diffusée dès le 9 janvier 2023 sur Canal+Sport 1. Intitulée « Ligue 1 Uber Eats trophée des académies », cette aventure inouïe transportera les téléspectateurs dans le quotidien des stars du football africain mais également les pépites en devenir.

C’est dans le cadre de l’expansion de ces programmes mais également en vue de satisfaire les téléspectateurs que l’acteur majeur de l’audiovisuel CANAL+ a lancé cette nouvelle émission. En effet, dès le 9 janvier 2023, les passionnés de football pourront s’embarquer dans le quotidien de leurs stars préférées. Et ce à travers la télé réalité « Ligue 1 Uber Eats trophée des académies ».

Une télé réalité tournée en deux phases

Ce nouveau programme se constitue en deux phases. La première est « en route vers le grand tournoi ». Pendant un mois, les téléspectateurs seront en immersion dans chacune des académies pour être au plus près de la formation octroyée aux joueurs. De l’entraînement à la sélection des joueurs qui partiront au tournoi. La seconde phase est le tournoi en lui-même.

Durant cette compétition les quatres académies notamment l’USS kraké du Bénin, la Kadji sport academy du Cameroun, l’Asec Mimosas de Côte d’Ivoire et l’As Dakar Sacré-cœur du Sénégal. Ainsi que deux académies françaises le FC Lorient et le Toulouse FC s’affronteront durant 5 jours. Il faut dire que chaque sportif est suivi et soutenu par des coachs et des formateurs professionnels et engagés.



Les téléspectateurs auront donc l’occasion de vivre et suivre l’évolution de leurs stars. Tant dans l’éducation, la solidarité, le respect, le dépassement de soi-même et l’esprit d’équipe. Cette télé réalité a donc été réalisée avec la participation des plus anciens professionnels de Ligue 1 Uber Eats. D’ailleurs ces derniers y partagent leurs expériences et expertises.