Gabon : le budget éducation nationale en hausse de plus de 46,8 milliards

L’une des premières mesures annoncées par le président de la Transition, chef de l’État, le Général Brice Oligui Nguema dès sa prise de pouvoir, a été en faveur de l’éducation nationale, à savoir le retour de la bourse au secondaire. Un engagement résolu en faveur de la formation des jeunes, qui devrait se poursuivre en 2024, puisque ce poste de dépense devrait bénéficier d’une enveloppe de 230 milliards de Fcfa.

Deuxième poste de dépense dans le projet de loi de finances 2023, derrière les dépenses transversales, le ministère de l’Education nationale devrait cette année encore consolider sa position. En effet, bien que le projet de loi de finances soit encore en débat au Sénat de Transition, l’enveloppe défendue par Camélia Ntoutoume Leclerc devrait connaître une hausse de 46,8 milliards de FCFA par rapport à la loi de finances rectificative 2022.

Le retour des bourses en partie à l’origine de la hausse du budget

Si grâce au programme en cours entre l’Etat gabonais et l’Agence française de développement, le pays a pu bénéficier d’investissements importants en matière d’infrastructures scolaires, le premier budget de l’ère CTRI affecté à ce département devrait pouvoir être consolidé du fait entre autres du retour de la bourse annoncé par le chef de l’Etat au début de son investiture, mais aussi de la création de nouveaux postes budgétaires, qui devraient permettre de réduire le déficit en enseignements.



En effet, évalué à plus de 12 milliards de FCFA par an, le paiement des bourses aux élèves des lycées et collèges du pays devrait représenter à lui seul un peu moins de 1/20e du budget défendu par le ministre de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume Leclerc devant les parlementaires. Par ailleurs, les dépenses en personnel, qui engloutissent déjà l’essentiel du budget consacré à l’Education nationale, justifient en partie une hausse du budget puisqu’en septembre dernier, 1 000 postes budgétaires ont été créés.