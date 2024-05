Gabon : la pêche à l’aide de barrages, un danger pour les poissons migrateurs

Ecouter l'article

Le samedi 25 mai 2024, le monde a célébré la Journée mondiale des poissons migrateurs, une occasion de mettre en lumière les dangers auxquels ces espèces aquatiques sont exposées. Parmi ces menaces, la pêche à l’aide de barrages, une méthode interdite par la loi gabonaise qui continue malheureusement d’être utilisée, posant un grave danger pour les poissons migrateurs.

La pratique de la pêche à l’aide de barrage a été particulièrement dénoncée lors de la célébration de la Journée mondiale des poissons migrateurs à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué. Cyrille Mvele, co-fondateur de l’Organisation Écologique des Lacs de l’Ogooué (OELO), s’est saisi de cette occasion pour souligner les dangers de cette méthode.

Les barrages un obstacle à la migration des poissons

Malgré son interdiction par les autorités gabonaises, la pêche à l’aide de barrages reste une pratique courante dans certaines zones du pays. La technique consiste à bloquer une embouchure ou l’entrée d’un cours d’eau. Cette méthode de pêche constitue un réel danger pour certaines espèces de poissons notamment les migrateurs. Jean Daniel Ngye, président de l’Association des pêcheurs du Moyen-Ogooué (AJMO), a déploré l’utilisation persistante de cette technique. « La technique de barrage, bien qu’interdite, est utilisée pour capturer les produits halieutiques, notamment le poisson dit Sans nom ». Il a expliqué qu’en plus d’empêcher le poisson de circuler normalement pour sa survie, ces barrages ne sont pas ôtés après utilisation.

En outre, les barrages réduisent considérablement les possibilités de reproduction, entraînant une baisse des populations de ces espèces. Ce déclin a des répercussions sur l’ensemble de l’écosystème, car les poissons migrateurs jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire et la santé des écosystèmes aquatiques. « Les barrages sont des techniques très dangereuses parce qu’elles empêchent non seulement la migration des poissons, mais elles causent aussi beaucoup de dégâts aux poissons qui se trouvent dans les marécages et certains points d’eau », a indiqué Cyrille Mvele.

La Journée mondiale des poissons migrateurs a été une plateforme pour appeler à une action urgente contre la pêche à l’aide de barrages. « Il faut trouver des solutions pour supprimer définitivement cette technique de pêche qui empêche les poissons de migrer et la remplacer par l’utilisation de filets », a conclu Jean Daniel Ngye. Les autorités sont donc appelées à prendre des mesures plus strictes pour mettre fin à cette pratique destructrice.