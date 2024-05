Gabon : la descente aux enfers de l’enseignement catholique

Ecouter l'article

Dans sa livraison du 21 mai 2024, le journal L’Aube s’est penché sur la déchéance des établissements d’enseignement catholique. Entre gestion opaque et délabrement des infrastructures, l’enseignement confessionnel a perdu son lustre d’antan, il est peut-être temps d’engager le processus de restauration de ce pan de l’éducation au Gabon.

L’hebdomadaire a fait un état des lieux de l’enseignement catholique. De la décrépitude des bâtiments scolaires à la mise en place d’un nouveau genre d’établissement en passant par des méthodes de recrutements rudimentaires entretenant la précarité des enseignants, le clergé catholique ne semble pas inquiet. Pourtant, cette situation n’est pas sans conséquence sur les conditions d’apprentissage des élèves.

Déchéance de l’enseignement catholique

C’est un tableau sombre des établissements d’enseignement catholique qu’a dépeint le journal L’aube dans la parution du 21 mai dernier. Autrefois modèles de rigueur et d’excellence de l’éducation dans le pays, ces institutions connaissent aujourd’hui une dégradation inquiétante, tant au niveau de leurs infrastructures que de leur gestion. En effet, depuis leurs constructions à l’époque coloniale bon nombre de ces établissements n’ont pas été réhabilités. En dépit des toits arrachés ça et là par les intempéries, des inondations comme à l’Institut Immaculée Conception, aucun programme de réfection n’a été établi.

Cette mauvaise gestion financière, couplée à une absence de transparence, mine la confiance des parents et des enseignants. Les méthodes de recrutement des enseignants, décrites comme rudimentaires par le journal, contribuent également à la dégradation de l’enseignement catholique. Les contrats précaires et les salaires dérisoires ne permettent pas d’attirer des éducateurs qualifiés ni de les maintenir en poste. Cette précarité est entretenue par le système des établissements diocésains.

Face à ce constat accablant, il devient impératif d’envisager des solutions pour restaurer l’enseignement catholique au Gabon. Il s’agit non seulement de réhabiliter les infrastructures physiques, mais aussi de réformer les modes de gestion et d’administration de ces établissements. Une transparence accrue dans l’utilisation des fonds et une meilleure rémunération des enseignants sont des étapes cruciales pour redonner à l’enseignement catholique ses lettres de noblesse.