Gabon : la conjoncture économique à l’origine de la révision des critères de bourse ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après la sortie du ministre de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, c’est au tour du porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong de se prononcer sur la révision des critères d’attribution de la bourse au secondaire. Lors de son passage sur Gabon 1ère le lundi 08 janvier, le membre du gouvernement de Transition semblait indiquer que ce changement est lié à la conjoncture économique.

Les nouvelles conditions pour recevoir la bourse scolaire ont été vivement contestées par les élèves de l’intérieur du pays. Camélia Ntoutoume Leclercq évoquait la quête de l’excellence comme seul moteur de cette décision. Toutefois, le lundi 08 janvier dernier Laurence Ndong a présenté une cause supplémentaire. Elle pointe notamment les difficultés économiques du Gabon.

Durcir les mesures d’attribution des bourses pour dépenser moins

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le porte-parole du gouvernement. En effet, Laurence Ndong a indiqué qu’au vue de la conjoncture économique chacun devrait faire des efforts. « Nous sommes en train de faire des efforts pour ramener notre pays à l’équilibre et pour le faire chacun doit payer le prix à son niveau » a-t-elle déclaré. L’Etat aurait donc fait le choix de priver de bourses les apprenants ayant obtenu une moyenne inférieure à 12 pour le 1er cycle et 11 pour le second cycle pour réaliser des économies comme l’a pensé le député Fridolin Mve Messa.

Si à l’origine, Camélia Ntoutoume Leclercq avait sollicité un budget de 17 milliards de Fcfa pour le paiement des bourses, ce sont finalement 12 milliards de Fcfa qui ont été alloués à ce pan. La prise en compte des enjeux économiques un peu plus de 3 mois après la promesse du Général Oligui Nguema, amène à se questionner sur la pertinence de faire des annonces, sans avoir préalablement pensé la question.