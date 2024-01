IFG : le développement via les collectivités locales en débat ce 12 janvier !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le cabinet MEB-CONSEIL, spécialisé dans la promotion des actions de développement local des collectivités locales, organisera le vendredi 12 janvier prochain, une conférence-débat à l’Institut français du Gabon (IFG) dès 8h30. Occasion pour Léon Mebiame Ossavou de faire la démonstration de la place de choix qui devrait être réservée aux collectivités locales et des groupements associatifs et ce, dans un contexte de restructuration de l’économie nationale.

C’est l’Institut français du Gabon qui servira de cadre à l’importante Conférence-débat prévue le vendredi 12 janvier 2024. Organisée par le cabinet MEB-CONSEIL, cette table ronde sera axée sur la thématique : « Le rôle des collectivités locales et des regroupements associatifs dans le processus de développement du Gabon : regard sur les nouveaux enjeux de la collaboration entre l’Etat et les collectivités locales ». Moment idoine pour s’enrichir sur la question avec des experts.

Le Gabon appelé à redéfinir sa relation avec les collectivités locales

À l’heure de la réfondation de l’économie gabonaise et de la restauration des institutions, il est plus qu’indispensable que la relation entre l’État et les organes de la décentralisation soit optimale. Entendu que la collectivité territoriale est une personne morale de droit public qui exerce sur son territoire certaines compétences qui lui sont dévolues par l’État. Porteur de cette noble ambition, Léon Mebiame Ossavou, Directeur général de la structure susmentionnée.

À ce propos, l’intéressé a d’ores et déjà annoncé la couleur quant aux objectifs assignés à cette rencontre. « L’objectif est de favoriser et pérenniser l’attractivité économique des territoires. De ce fait, nous avons invité un certain nombre d’acteurs pour nous éclairer sur les réalités des textes relatifs à la pratique de la décentralisation au Gabon d’hier à aujourd’hui. Mais ce sera surtout l’occasion, pour l’ensemble des participants de proposer des pistes de réflexions et d’actions concrètes à mener pour faire évoluer « notre processus de décentralisation », a souligné Léon Mebiame Ossavou. Le rendez-vous est pris !