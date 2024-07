Gabon : CANAL+ au chevet des enfants du centre d’accueil les petits anges 

Ecouter l'article

Ce vendredi 5 juillet 2024, le directeur de CANAL+ Gabon Edoh Sigon et ses équipes, se sont rendus au centre d’accueil les petits anges de Dieu. Il était question pour le dirigeant de cette entreprise, d’apporter un sourire et un peu de gaieté aux enfants de ce pensionnat. A cet effet, l’opérateur audiovisuel à doter ce centre de plusieurs biens matériels pour l’épanouissement des pensionnés.

C’est dans le cadre de sa responsabilité sociétale qui est au cœur de sa stratégie que CANAL + Gabon en collaboration avec GVA Gabon ont entrepris cette action. Un projet qui s’inscrit dans le programme «Orphee» qui a pour objectif d’équiper les orphelinats et centre d’accueil d’une offre télévisuelle spécifique et du matériel nécessaire pour sa réception. Il s’agit ici de permettre aux enfants de s’épanouir, d’avoir accès à l’éducation et au divertissement. Ainsi, les équipes de Edoh Sigon et Jean-François Duboy se sont rendus au centre d’accueil les petits anges de Dieu sis au quartier carrefour Chantal dans la commune d’Akanda.

«Orphee» pour un sourire

En effet, la maison d’accueil qui compte 30 enfants scolarisés a bénéficié de plusieurs dons matériels. Notamment de l’aménagement d’un espace dédié avec une identité visuelle, la mise à disposition d’un matériel nécessaire à la réception des offres CANAL+ dont un smart téléviseur, un écran plasma une parabole, des travaux d’aménagements « carrelage, plomberie et peinture ». Aussi, des denrées alimentaires, des ventilateurs ainsi qu’un projecteur. Une pluralité de biens qui n’ont pas laissé indifférent les bénéficiaires.

Selon la responsable du centre d’accueil, Nkorouna Rosette Carole « Merci à CANAL+ Gabon et à CANAL Box. Nous sommes très contents, les enfants sont très contents, nous ne pouvons que vous dire merci » a-t-elle déclaré. La chargée de communication de CANAL + Gabon, Bernice Moussounda pour sa part a souligné qu’il s’agissait pour eux de favoriser l’épanouissement des enfants au quotidien en facilitant leur ouverture au monde. Il faut dire que l’acteur majeur de l’audiovisuel n’est pas à son premier geste. En effet, en 2012, c’est la maison de l’Espérance qui a été visitée par Edoh Sigon et ses équipes. En 2022, le centre Espérance et Mission d’Insertion (CEMI), en 2023 le centre d’accueil Cri de l’enfant d’Oyem et l’ONG le bon Samaritain en décembre 2023.