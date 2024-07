Gabon : les industriels édifiés sur l’importance de la propriété industrielle

Ecouter l'article

Le ministère de l’Industrie, sous la tutelle de François Mbongo Rafemo Bourdette, a organisé ce vendredi 05 juillet 2024 au siège de l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI), un atelier de formation à l’endroit des industriels. Il était question lors de cette rencontre d’édifier les participants sur la notion de propriété industrielle afin de protéger les Petites et moyennes industries (PMI) et de sanctionner les potentiels usurpateurs.

« Tout produit ou service nécessite un nom propre pour son identification », c’est fort de cela et afin de sensibiliser les entreprises sur les différentes stratégies qui leur permettront de sécuriser leurs idées, que le ministère de l’Industrie a organisé une séance de formation à l’endroit des industriels. Une séance de travail qui s’est déroulée en 3 ateliers portant sur : Comment protéger les idées et les concepts commerciaux, des conseils pratiques en matière de dépôt de marque et comment sécuriser sa marque sur le plan international.

La propriété industrielle l’outil indispensable pour la sécurité des PMI

Soucieux d’accompagner et de valoriser le travail des industriels, le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette n’a pas manqué de rappeler l’importance cruciale pour ces entreprises de disposer de toutes ces informations afin de garantir leur croissance. « Il est primordial que nos industriels protègent les noms commerciaux, les marques et les brevets. La propriété industrielle est en même temps une garantie de sérieux pour les PMI. Ainsi les démarches qui se font auprès de l’Office gabonais de la propriété industrielle (OGAPI) sont destinées à armer les industriels pour affronter les différents marchés ». a-t-il martelé.

Rappelons que depuis sa prise de fonction, le patron de l’Industrie ne cesse de se déployer sur le terrain afin de répondre aux préoccupations des Petites et moyennes industries (PMI) gabonaises pour une meilleure croissance de notre tissu économique et ce conformément à la vision du président de la transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui souhaite diversifier l’économie du pays. Déjà en juin dernier, un partenariat entre le ministère de l’Industrie et l’Ordre national des experts comptables (ONEC) a été paraphé en vue d’accompagner et soutenir ce secteur important.