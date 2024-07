CANAL + : 10 jeunes formés à la création de contenus aux Sambas Professionnels

Ecouter l'article

Dans le cadre de la dixième édition des sambas professionnels, l’opérateur de distribution des programmes télévisés CANAL+, a financé l’atelier sur le « la création de contenus ». Animée par Ndeye Awa Faye et Mohamed Nury de l’agence UPENDO de Paris, cette formation a été aux bénéfices de 10 jeunes compatriotes dans le domaine de la conception de vidéos sur les réseaux sociaux. Une initiative qui a pour objectif de soutenir la jeunesse et promouvoir l’excellence.

L’acteur majeur de l’audiovisuel et du cinéma, CANAL+ élève ses engagements sociétaux au cœur de sa stratégie d’entreprise. Parmi les obligations que conduit le Groupe CANAL+ en Afrique, la formation fait partie des priorités. Une action menée par cet opérateur économique depuis plusieurs années à travers son label de formation CANAL+ UNIVERSITY. Dernier fait en date, le financement de la participation d’une dizaine de jeunes à la dixième édition des Sambas professionnels.

10 jeunes formés

En effet, dans le cadre de la dixième édition des sambas professionnels, CANAL+ n’a pas hésité à financer à 100% un atelier sur le « numérique et digital » et plus précisément sur la création de contenus pour les réseaux sociaux. Une dizaine de créateurs de contenus gabonais ont bénéficié gratuitement de cette formation animée par Ndeye Awa Faye et Mohamed Nury de l’agence UPENDO de Paris qui s’est tenue au complexe Michel Dirat du 24 au 29 juin 2024.



Ces derniers ont donc pu acquérir les rudiments nécessaires liés à la connaissance des techniques, stratégies et outils pour booster leur présence en ligne. Il convient de souligner que cet atelier fait partie d’une série de formations réalisées dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale de CANAL+. L’an dernier par exemple, ce sont 25 professionnels des médias qui ont été formés en journalisme sportif. Dans les prochains jours, d’autres compatriotes bénéficieront d’une nouvelle formation au salon des métiers de l’audiovisuel (SAMEAU) qui aura lieu très prochainement.