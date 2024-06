Gabon : adoption du projet de loi sur la lutte contre les déchets plastiques

Ecouter l'article

C’est à l’issue de la session plénière présidée par Jean François Ndongou que les députés de la transition ont examiné et adopté, le vendredi 7 juin 2024, le projet de loi n°0012/PR/2024 du 26 février 2024 relatif à la lutte contre les pollutions par les plastiques à usage unique. Une avancée notable pour les défenseurs de la nature qui espèrent une dynamique nouvelle avec ce cadre normatif en implémentation.

La régulation de l’utilisation des déchets plastiques est une nécessité reconnue mondialement. Signataire de l’Accord de Paris sur le changement climatique et des Objectifs de développement durable des Nations unies, le Gabon s’est engagé à réduire l’usage des plastiques et à promouvoir des pratiques plus durables en adoptant le 07 juin dernier le projet de loi n°0012/PR/2024 du 26 février 2024 relatif à la lutte contre les pollutions par les plastiques à usage unique.

Pour une réduction des déchets plastiques

Le projet de loi n°0012/PR/2024 vise à instaurer des mesures strictes pour réguler les plastiques à usage unique. Défendu par le ministre de l’Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune, Arcadie Svetlana Minguengui Ndomba Épouse Nzoma, devant les députés de la Commission de l’Environnement, du Climat, de la Protection de la Nature et du Développement Durable présidée par Paul Biyoghe Mba, le texte a été adopté à l’unanimité au terme d’une plénière qui a duré environ 5 heures.

Le projet de loi n°0012/PR/2024 poursuit plusieurs objectifs. Il s’agit notamment de préserver davantage la santé publique, d’améliorer le cadre de vie, de sauvegarder le milieu naturel, de lutter contre la pollution de l’environnement en réduisant l’empreinte carbone, de protéger la biodiversité et d’instaurer le principe de la responsabilité élargie des producteurs. Pour renforcer cette démarche les participants au Dialogue national ont recommandé de limiter l’importation des produits plastiques.

Pour rappel, l’utilisation abusive des déchets plastiques nuit à la santé en plus de constituer un danger pour la planète. La ratification de cette ordonnance est essentielle pour atteindre les Objectifs de développement durable liés à la production et à la consommation responsable. En plus du projet de loi sur les plastiques, sept autres textes ont été examinés et adoptés lors de cette séance.