Gabon : 85 milliards de FCFA déjà apurés au titre du remboursement de la dette intérieure

Trois mois à peine après avoir pris les rênes du Ministère de l’Économie et des Participations, le nouveau locataire de l’immeuble Arambo, ne cesse de surprendre positivement. Entre retour de la coopération avec la Banque Africaine de Développement (BAD) et plus récemment avec la Banque Mondiale, Mays Mouissi et ses équipes poursuivent leurs objectifs d’assainissement, comme le démontre le niveau d’apurement des dettes extérieures et surtout intérieures.

Érigé en priorité par le gouvernement de transition, l’apurement des dettes intérieures et extérieures se poursuit à un rythme intensif. Comme indiqué par le ministère de l’Economie et des Participations dans son rapport retraçant l’activité au cours des 100 derniers jours, concernant le volet intérieur de l’encours, ce sont pas moins de 85 milliards de FCFA à destination de 281 entreprises qui ont déjà été décaissés avec notamment celles dont les créances étaient inférieures à 1 milliard de FCFA.

Les entreprises installées au Gabon déjà payées

Représentant 89% des entreprises concernées, ces créanciers de moins de 1 milliard principalement installées au Gabon, avaient néanmoins pour obligation d’avoir signé une convention portant règlement définitif de la dette de l’Etat à la suite de l’audit de la task force. Plusieurs filtres donc pour entrer en possession de leur paiement intégral, destinés à accentuer la vérification, la crédibilité et la sincérité de ces paiements.

Avec également le paiement de la totalité des échéances antérieures au 1er janvier 2024 pour les conventions dont le montant de l’encours est supérieur ou égal à 1 milliard de FCFA et le paiement des instances au Trésor pour un montant total de 10 milliards de FCFA, c’est donc une bonne partie de créances intérieures de l’Etat qui ont été apuré en une centaine de jours. Une performance économico-budgétaire qui témoigne d’un véritable changement de paradigme au sommet de l’Etat.



A noter que cette opération d’apurement qui a permis de nettoyer en profondeur le fichier de la dette intérieure de l’Etat qui ne compte plus désormais qu’une trentaine d’entreprises pour un encours total de 231,93 milliards de FCFA, a également permis d’effectuer le recouvrement de la dette de celles-ci au profit de la CNSS pour 6,13 milliards de FCFA, de la CNAMGS pour 7,73 milliards de FCFA, des impôts pour 2,33 milliards de FCFA et des Douanes pour 230 millions de FCFA.