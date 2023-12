Fondation BGFIBank : l’incubateur des métiers de la gestion « HCO » désormais ouvert aux étudiants

Follow on X

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 20 décembre 2023 la Fondation BGFIBank a procédé à l’inauguration de l’Incubateur « HCO » dédié aux métiers de la gestion, en présence de nombreux invités dont le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique, le Professeur Hervé Ndoume Essingone, le Ministre du Commerce, des PME/PMI, chargé des Activités Génératrices de Revenus, Madame Patricia DJIPANO et le Secrétaire Général du Groupe BGFIBank, Ulrich Mengue.

Construit au sein de l’Institut National des Sciences de Gestion (INSG) à Libreville, au Gabon, ce nouvel incubateur se veut être un véritable écosystème dynamique qui a pour ambition de soutenir et de stimuler l’esprit entrepreneurial des jeunes étudiants, traduisant ainsi la volonté du Groupe BGFIBank d’accompagner les jeunes dans le développement de solutions innovantes et facteur de progrès, dans l’ensemble de ses 12 pays d’implantation.

La réalisation de ce projet de construction et d’équipement complet de l’Incubateur des métiers de la gestion fait suite à la signature d’une convention de partenariat entre la Fondation BGFIBank et l’Institut National des Sciences de Gestion le 19 juillet 2021. La concrétisation de ce projet exaltant aura nécessité un investissement total de 223 millions de francs CFA. Aménagé sur deux étages de près de 1000 m2 au total, l’Incubateur des métiers de la gestion dispose d’installations modernes, d’espaces de travail collaboratifs et un accès aux dernières technologies devant permettre aux étudiants de travailler dans les meilleures conditions.

À terme, l’Incubateur « HCO » permettra de favoriser l’émergence d’entrepreneurs éclairés, de promouvoir l’innovation et la créativité, de faciliter l’accès des jeunes aux ressources financières dans la mise en œuvre de leurs projets et de contribuer au développement économique local.

« Nous sommes convaincus que cette dotation n’est pas simplement une infrastructure. C’est une promesse envers nos jeunes talents à qui nous offrons des opportunités concrètes de développement de compétences et de création d’entreprises prospères. C’est une pépinière où les futurs leaders du monde des affaires pourront affiner leurs compétences et développer des projets qui façonnent l’avenir » a précisé le Secrétaire exécutif de la Fondation BGFIBank, Manying Garandeau, lors de son allocution.

Pour le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique, le Professeur Hervé Ndoume Essingone, cet incubateur « […] va permettre de contribuer largement à la formation et à la professionnalisation des jeunes. Un hub construit comme un centre d’excellence pour les jeunes entrepreneurs qui ambitionnent de proposer des solutions innovantes aux problématiques de développement de notre pays ».