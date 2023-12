Gabon : le Gén. Nzengui Nzoundou en visite d’inspection sur l’axe Alembe- Mikouyi

Ecouter cet article Ecouter cet article

En visite dans la province de l’Ogooué-ivindo, le ministre des travaux publics le Général Flavien Nzengui Nzoundou accompagné d’une délégation de son département ministériel a effectué une descente sur le terrain. Objectif, s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de l’axe Alembe-Mikouyi long de 308 Km, débutés il y a bientôt 2 mois.

Dans le but de maintenir ce tronçon routier praticable en toute saison, le membre du gouvernement avait dépêché une équipe, le 25 octobre dernier, pour résoudre les problèmes de bourbier et contenir l’effondrement des ponts en bois naissant sur cet axe. En effet, l’exécution de ces travaux intervient dans le cadre de la stratégie d’urgence mise en place par l’État pour permettre aux provinces très dépendantes du chemin de fer dont le Haut-Ogooué et l’Ogooué-Lolo de se ravitailler en produits de première nécessité et faciliter le transport des passagers vers les zones affectées.

Flavien Nzengui Nzoundou satisfait de la réalisation des premiers ouvrages

S’agissant de l’axe PK 25 Alembe, le membre du gouvernement n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction à la vue de l’infrastructure réalisée par les techniciens, notamment un pont en bois qui permettra de maintenir la circulation. Durant sa tournée, le Général Flavien Nzengui Nzoundou a également visité le chantier du PK 100 dans la Lopé, afin de s’enquérir du travail abattu au niveau du bourbier qui avait interrompu le trafic routier. Confrontés à de nombreuses difficultés, les travailleurs n’ont pas manqué de la signifier.

Conscient de l’ampleur du chantier, le ministre desTtravaux publics n’a pas manqué d’exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance à l’endroit de ces équipes qui travaillent avec acharnement et abnégation sur cet axe routier reliant Libreville à Franceville en passant par la Lopé (Ogooué-Ivindo), Lastoursville (Ogooué-Lolo) et Moanda (Haut-Ogooué). Promettant de renforcer les équipes en personnels et en matériels afin de leur permettre de finir ce chantier dans les délais prévus.