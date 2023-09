Football : Patrice Neveu viré par la Fegafoot !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Âgé de 69 ans, le technicien français arrivé au Gabon en 2019 a été limogé le mardi 12 septembre dernier par la Fédération gabonaise de football (Fegafoot). Selon notre confrère L’Union, dans cette réunion présidée par Pierre Alain Mounguengui, il a été reproché au sélectionneur des Panthères du Gabon « une insuffisance de résultats ». Reste à l’État d’acter cette décision.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais chose faite. Patrice Neveu n’est plus le sélectionneur des Panthères du Gabon seniors. 4 ans après son arrivée, le technicien français a peiné à imprimer sa marque dans l’équipe. Pis, les Panthères viennent de louper le coche en Mauritanie dans un groupe pourtant à leur portée avec certainement la meilleure génération de son histoire.

Adieu Neveu !

C’est assurément le symbole de la débâcle des Panthères du Gabon à Nouakchott le samedi 9 septembre dernier. Échaudé par les supporters adverses, ce qui est coin dans le sport roi, Patrice Neveu a montré des signes d’agacement. Lesquels expliquent le manque de lucidité tout au long de la rencontre. Une nervosité communicative dans une situation déjà tendue.

Consciente des conséquences néfastes de cette désillusion et engagée dans la refonte du football gabonais, la Fegafoot a d’ores et déjà pris le taureau par les cornes en limogeant le sélectionneur au terme d’une réunion d’urgence tenue hier par son Comité exécutif. Pour Pierre Alain Mounguengui, il n’est plus excusable de ne pas avoir les résultats escomptés. Une simple qualification en CAN.

Le Dr. André Jacques Augand déjà appelé à prendre ses responsabilités

S’il n’a pris ses fonctions que hier, après la passation de charges avec le sortant, Franck Nguema, le nouveau patron du sport est , en sa qualité d’autorité politique, le seul à pouvoir donner force exécutoire à cette décision de la Fegafoot. Rappelons que Patrice Neveu avait été prolongé par son prédécesseur pour le mettre en confiance à la veille de la CAN au Cameroun.

Une stratégie qui s’est révélée infructueuse puisque le technicien français n’a jamais pris la mesure de la situation. Conforté par son salaire et les avantages de prince, le sélectionneur des Panthères du Gabon a manqué de tout. Une absence de leadership et de management notamment dans les cas Bruno Ecuele Manga et bien sûr le retour du duo Lemina-Aubameyang. La fin pour une idylle imparfaite