Football : Jim Allevinah signe 3 ans au Sco d’Angers !

Si le Clermont foot évoluera en deuxième division l’an prochain, un de ses atouts offensifs a déjà trouvé une porte de sortie pour demeurer dans le championnat d’élite. En effet, l’international gabonais âgé de 29 ans s’est engagé avec le Sco d’Angers jusqu’en 2027.

Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 29 rencontres disputées en Ligue 1 cette saison 2023-2024, Jim Allevinah a déjà trouvé un club de rebond. Relégué avec Clermont après avoir disputé 159 matches dont 95 en Ligue 1, l’international gabonais a à cœur de faire mieux que l’exercice écoulé, sous ses nouvelles angevines.

Nouvelle aventure pour Allevinah !

Après le rouge bleu c’est désormais en noir et blanc que devra évoluer Jim Allevinah. L’ailier virevoltant et déroutant libre de tout contrat s’est engagé pour 3 saisons avec le promu Sco d’Angers. Avec le club de Maine-et-Loire, l’international gabonais devra partager son expérience dans la division 1 du football français pour espérer un maintien voire plus.

Il s’agit de la première recrue pour amorcer un retour en Ligue 1 après une descente en division inférieure en fin 2023, le Sco d’Angers espère étoffer son effectif. Alexandre Dujeux, entraîneur du club, voit grand. Il faut dire que l’épopée Brest laisse grandement ouverte la porte de l’espoir vers l’Europe. Gageons que ce retour en trombe sera impulsé par ses nouveaux pensionnaires dont notre compatriote.