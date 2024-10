États-Unis–Gabon : Table ronde des dirigeants d’entreprises pour renforcer les relations commerciales

Ecouter l'article

Le mardi 1er octobre 2024, Washington DC, capitale des États-Unis a été le théâtre d’une rencontre stratégique entre les dirigeants d’entreprises américaines et gabonaises. Organisée par la Chambre de commerce des États-Unis, en partenariat avec l’Agence nationale de Promotion des Investissements du Gabon (ANPI-Gabon), cette table ronde a réuni plusieurs acteurs de premier plan, en présence du président de la Transition le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

Placé sous le thème : « Renforcer les relations commerciales et d’investissement entre les États-Unis et le Gabon », cette rencontre a rassemblé des membres influents du Centre des Affaires États-Unis-Afrique de la US Chamber of Commerce, ainsi que des représentants de la Banque mondiale, des institutions financières multilatérales et de nombreux dirigeants d’entreprises américaines. Lors de son intervention la Présidente du Centre pour les Affaires États-Unis-Afrique Kendra Gaither a rappelé l’opportunité qu’offre cette rencontre notamment en matière de renforcement de la coopération économique entre les deux pays.

Même son de cloche pour le chef de l’Etat qui a profité de cette occasion pour procédé au lancement officiel du Guide d’investissement du Gabon en Amérique, un document clé pour promouvoir les opportunités économiques du Gabon auprès des investisseurs américains. Cette table ronde avait pour objectif principal de consolider les relations économiques bilatérales en favorisant les échanges entre les chefs d’entreprise des deux nations. Elle visait également à améliorer la coopération entre les communautés d’affaires pour profiter mutuellement des opportunités d’investissement. Les discussions ont couvert plusieurs secteurs stratégiques, tels que l’énergie, les hydrocarbures, l’agriculture, la santé et le numérique.

Un des moments forts de cette rencontre a été la signature de six mémorandums d’entente entre le Gabon et des partenaires américains dans ces secteurs clés. Ces accords visent à dynamiser les échanges économiques et à ouvrir la voie à de nouveaux investissements, en particulier dans des projets liés au développement durable et à l’innovation.

Le rôle clé de l’ANPI-Gabon

L’ANPI-Gabon, à travers cette table ronde, a une fois de plus joué un rôle central dans la promotion des investissements étrangers au Gabon. L’agence, qui facilite la création d’entreprises et assure le dialogue public-privé, se positionne comme un acteur clé du Plan d’Accélération de la Transformation du pays. Par le biais de cette rencontre, l’ANPI-Gabon renforce sa mission de promouvoir le Gabon comme une destination privilégiée pour les investisseurs internationaux.

Cette rencontre entre dirigeants d’entreprises des deux pays marque une étape importante dans l’approfondissement des relations économiques bilatérales et ouvre de nouvelles perspectives pour un partenariat commercial durable entre les États-Unis et le Gabon.