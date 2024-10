États-Unis-Gabon : 6 mémorandums d’entente conclus dans des secteurs stratégiques

Ecouter l'article

Le 1er octobre 2024, la Table ronde des chefs d’entreprise États-Unis-Gabon, organisée par la Chambre de commerce des États-Unis en partenariat avec l’ANPI-Gabon, a marqué un tournant dans les relations commerciales bilatérales. Sous la présidence du Général Brice Clotaire Oligui Nguema, cette rencontre a rassemblé divers acteurs économiques, incluant des hommes et femmes d’affaires, ainsi que des représentants de la Banque Mondiale, soulignant l’importance stratégique de ce dialogue. L’événement visait essentiellement à renforcer les échanges commerciaux et à établir des partenariats durables entre les deux nations.

Les discussions se sont concentrées sur des secteurs clés tels que l’énergie, les hydrocarbures, l’agriculture, la santé et le numérique. La signature de six mémorandums d’entente illustre l’engagement des deux parties à développer des projets collaboratifs. Par exemple, le secteur énergétique, essentiel pour le Gabon, pourrait bénéficier de technologies américaines avancées, tandis que l’agriculture pourrait voir une amélioration des rendements grâce à des investissements étrangers.

Des perspectives économiques prometteuses pour le Gabon

Les perspectives économiques sont prometteuses pour le Gabon. En consolidant les relations avec les États-Unis, le pays pourrait attirer des investissements significatifs, essentiels pour la diversification de son économie. Le lancement du Guide d’investissement du Gabon en Amérique vise à faciliter l’entrée des investisseurs, tout en créant un environnement favorable à l’entrepreneuriat et à l’innovation.

Cette Table ronde représente une opportunité pour le Gabon de se positionner comme un hub d’investissement en Afrique centrale. En renforçant la coopération économique avec les États-Unis, le Gabon peut non seulement améliorer ses infrastructures et son cadre réglementaire, mais également ouvrir de nouvelles voies pour le développement durable et la croissance économique. Une ambition dans la droite ligne des récents forum Gabon-France et Gabon-Chine.