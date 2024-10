PMUG : Plus de 2 milliards de FCFA à gagner ce dimanche !

Ecouter l'article

Le PMUG vous offre une opportunité exceptionnelle ce dimanche 6 octobre 2024 : avec une mise de seulement 500 FCFA, vous pourriez remporter plus de 2 milliards de FCFA en jouant au quinté+ à l’occasion du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, la course de vitesse la plus prestigieuse au monde. Cet événement se tient chaque premier dimanche d’octobre à l’hippodrome de Paris Longchamp, sur une distance classique de 2400 mètres.

Pour tenter votre chance, c’est simple : il suffit de miser sur les cinq premiers chevaux dans l’ordre d’arrivée. Vous pouvez placer vos paris dans les kiosques PMUG, en ligne sur www.pmug.ga ou chez les revendeurs partenaires.

Plus d’une trentaine de gagnants depuis 2018

Depuis l’introduction de la Masse Commune Internationale en janvier 2018 au Gabon, plus d’une trentaine de gagnants ont empoché plus de 40 millions de FCFA. Ce système, né de la collaboration entre le PMUG et le PMU Partenaire, regroupe 34 pays, dont le Sénégal, Madagascar, le Cameroun, le Tchad et bien sûr le Gabon, garantissant des gains plus élevés et plus attractifs.

Rendez-vous dès 8h ce dimanche 6 octobre 2024 dans les kiosques PMUG, agences et sur le site internet. Ne manquez pas cette chance de changer votre vie avec le PMUG ! Pour plus d’informations, contactez le service client au 011.79.02.00 ou visitez la page Facebook du PMUG.