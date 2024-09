Gabon: le nouveau référentiel d’évaluation de la Banque mondiale présenté à l’ANPI

Ecouter l'article

Ce jeudi 19 septembre 2024, un séminaire a été organisé au siège de l’ANPI-Gabon. Objectif, présenter le nouveau baromètre « Business Ready ». Animé par des experts de la Banque Mondiale, en présence du Directeur Général de l’ANPI-Gabon, Ghislain Moandza Mboma et des représentants de l’Administration gabonaise, ce séminaire a permis aux experts d’explorer le Business Ready, le nouvel outil de la Banque Mondiale conçu pour évaluer la capacité des pays à promouvoir un environnement propice aux affaires.

C’est un nouveau référentiel qui inclut des indicateurs clés tels que la création et l’implantation d’entreprises, l’accès aux services publics, l’emploi, les services financiers, le commerce international, la fiscalité, le règlement des litiges, la concurrence sur le marché et l’insolvabilité des entreprises. Contrairement à l’ancien outil, le Doing Business, qui a été lancé en 2002 et supprimé en 2021, le Business Ready se concentre sur des aspects plus adaptatifs et dynamiques de l’environnement des affaires.

En effet, c’est dans l’optique de fournir un cadre d’évaluation plus adapté et dynamique des environnements d’affaires, répondant aux critiques du Doing Business, que la Banque Mondiale lance le Business Ready. Ce nouveau système vise à mieux refléter la réalité des conditions économiques, à promouvoir des politiques publiques favorisant l’investissement et à aider les pays à identifier leurs forces et faiblesses dans le soutien aux entreprises. En fin de compte, l’objectif est d’améliorer le climat des affaires et de stimuler la croissance économique durable.

Un nouveau baromètre que le Gabon devra s’approprier

Le Gabon qui souhaite renforcer son attractivité auprès des investisseurs en améliorant la transparence et l’efficacité de son environnement d’affaires, devra donc s’approprier le Business Ready. En intégrant ce référentiel, le pays pourra mieux identifier ses défis et opportunités, ce qui facilitera la mise en œuvre de réformes ciblées. Toute chose qui contribuera à créer un climat d’investissement favorable, essentiel pour diversifier l’économie gabonaise.