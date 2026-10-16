Gabon : le casse-tête des médicaments de contrebande 

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La lutte contre le marché noir de la santé demeure un défi de taille en Afrique centrale. Selon un rapport conjoint récemment publié par l’ONUDC, l’OMS et la CEMAC, le Gabon figure parmi les six pays de la sous-région touchés par un trafic massif de produits médicaux, ayant entraîné la saisie d’au moins 251 tonnes de marchandises illicites entre 2020 et 2025. Preuve de la persistance de ces flux clandestins, les douanes gabonaises ont encore intercepté, à la fin du mois de septembre 2026, une cargaison de 17 000 comprimés de tramadol.

Si les opérations coup de poing se multiplient aux frontières, elles ne suffisent pas à tarir l’approvisionnement des réseaux informels. La circulation de médicaments contrefaits, altérés ou détournés des circuits officiels s’explique en grande partie par des difficultés structurelles : pour de nombreuses familles, l’accès aux soins homologués demeure complexe, voire financièrement inabordable. La répression frappe certes les cargaisons illégales, mais elle laisse intacts les facteurs économiques et sociaux qui stimulent continuellement la demande locale.

L’urgence d’une réponse globale de l’État

Pour les autorités gabonaises, la réponse ne saurait donc être uniquement policière ou douanière. L’enjeu majeur réside désormais dans l’assainissement et la maîtrise globale de la chaîne de santé publique. Cela implique un renforcement rigoureux de la traçabilité des produits pharmaceutiques, une surveillance accrue des réseaux de distribution et, surtout, une garantie d’approvisionnement en soins fiables à des tarifs abordables pour l’ensemble de la population.

Par ailleurs, la transparence constitue un levier essentiel encore trop souvent négligé. En l’absence de données publiques régulières concernant le volume des saisies, le nombre de filières démantelées ou les bilans des inspections sur le marché intérieur, l’impact réel des mesures engagées reste difficile à évaluer par la société civile et les observateurs.

Soigner l’offre pour éteindre le trafic

Cette situation met en lumière un paradoxe inquiétant : lorsqu’un citoyen choisit de s’approvisionner auprès de revendeurs de sauvette pour se soigner, le trafic de rue devient le miroir des carences du système de santé formel. Bloquer les cargaisons frauduleuses aux frontières constitue une obligation sécuritaire incontournable ; offrir à chaque patient un accès garanti, rapide et économique à des traitements de qualité est une priorité sanitaire tout aussi absolue.