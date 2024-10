Côte d’Ivoire : Abidjan hôte de la 8e édition de l’African Business & Social Responsibility Forum

Ecouter l'article

La 8e édition de l’African Business & Social Responsibility Forum (ABSRF) a été lancée ce mercredi 2 octobre 2024 à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, sous le thème : « Empreintes RSE et parties prenantes : faire décoller la fusée de l’autonomisation ». Cet événement, initié par le cabinet de conseil en RSE Latitude Monde, s’est imposé comme une plateforme de référence en matière de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en Afrique depuis sa création en 2017.

Après des éditions précédentes réussies à Maurice en 2017 et 2018, Kigali en 2019, Marrakech en 2020 et 2021, Dubaï en 2022 et Dakar en 2023, l’édition d’Abidjan, qui se tient ces 2 et 3 octobre 2024, aborde un enjeu crucial pour les entreprises : l’autonomisation des parties prenantes. Ces dernières, au cœur des stratégies RSE des organisations, jouent un rôle fondamental dans la transparence et la durabilité des activités économiques, particulièrement dans un contexte mondial marqué par la crise permanente et l’urgence d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD). Selon les données actuelles, seuls 18 % de ces objectifs sont atteints, soulignant la nécessité d’accélérer les actions des entreprises dans ce domaine.

Plus de 350 entreprises et institutions issues de 25 pays en 7 éditions

Le forum réunit cette année des acteurs majeurs du monde économique africain, des PME aux grandes entreprises en passant par les start-ups, avec l’objectif d’améliorer et de valoriser les politiques RSE. En sept éditions, plus de 350 entreprises et institutions issues de 25 pays ont participé à cet événement, faisant de l’African Business & Social Responsibility Forum un levier pour dynamiser l’écosystème RSE en Afrique. Pour cette 8ème édition, le Gabon a fortement marqué sa présence avec le Groupe BGFIBank, Ceca-Gadis, Canal Plus Gabon, VAALCO Gabon ou encore la Pharmacie des facultés.



Pour Stéphane Moudoute-Bell, commissaire général du Forum, qui a pris la parole à l’ouverture de l’édition d’Abidjan, il est nécessaire de « repenser les relations entre les entreprises et leurs parties prenantes pour atteindre une autonomisation véritable, vecteur clé du développement durable ». Le cabinet Latitude Monde et l’ensemble des panélistes espèrent donc, à travers cette rencontre, poser de nouveaux jalons pour une RSE plus inclusive et efficace sur le continent africain.