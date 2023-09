Sénégal : Dakar hôte de la 7ème édition de l’African Business & Social responsability Forum

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les 27 et 29 septembre 2023, la capitale sénégalaise, Dakar est l’hôte de la 7ème édition de l’African Business & Social responsability Forum organisé par le cabinet Latitude Monde. Une rencontre qui aura pour objectif de dynamiser l’écosystème de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en Afrique et permettre d’améliorer et de valoriser les politiques RSE des Petites et moyennes entreprises (PME).

Placée sous le thème « De l’entreprise durable à l’entreprise régénératrice, sensibiliser, inspirer et embarquer », cette rencontre sera l’occasion pour des acteurs économiques africains d’échanger sur la question essentielle pour les entreprises de mettre en place une approche logique durable à une approche régénérative, basée sur une stratégie de triple régénération.

Après des éditions réussies à Maurice en 2017, à Kigali en 2019, à Marrakech en 2020 et 2021 et plus récemment à Dubaï en 2022, la capitale sénégalaise accueillera de nombreux experts venus des quatre coins du continent avec comme partenaire média le site d’actualité généralise Gabon Media Time, et la participation des entreprises gabonaise telles que la Ceca Gadis, la Société des brasseries du Gabon (Sobraga), le Groupe Eramet ou encore la Fondation BGFIBank.

Ainsi, à travers des panels de haut niveau, cette édition explorera les enjeux que représente l’« Entreprise régénératrice » pour les acteurs privés et publics du continent. Il faut souligner que cette rencontre initiée par le Cabinet RSE Latitude Monde devrait réunir plus de 250 entreprises et Institutions issues de plusieurs pays africains.



Pour information, Latitude Monde est un Cabinet Conseil en Responsabilité Sociale de L’Entreprise (RSE) et en Communication basée à Libreville au Gabon. Résolument orienté vers l’excellence africaine, « Latitude Monde croit au caractère participatif de la RSE dans la croissance durable du continent », a précisé son premier responsable et commissaire de l’Africa business & social responsability forum, Stéphane Moudoute-Bell.