France : le Gen. Oligui Nguema présent au 19e sommet de la Francophonie

Le 19ème sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie se tiendra à Villers-Cotterêts, dans le département de l’Aisne, en France, du 4 au 5 octobre 2024. Le président de la Transition du Gabon, Général Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé en France où il prendra part à cet événement, placé sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français ».

Après avoir participé à la 79e Assemblée générale des Nations unies aux États-Unis, le président de la Transition poursuivra ses efforts pour renforcer la position du Gabon sur la scène internationale. Comptant parmi les 88 États membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Gabon sera bien représenté au plus haut sommet par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema.

Rendez-vous au 19ème sommet de la Francophonie

C’est la première fois en 33 ans que la France accueillera le sommet de la Francophonie. Villers-Cotterêts, ville historique d’Alexandre Dumas, sera le centre de ce grand rassemblement des pays unis par la langue française, qui aura pour thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Le Gabon ne compte pas manquer ce rendez-vous aux enjeux multiples. En effet, le 26 juin 2024, le chef de l’Etat a échangé avec Paulette Missambo, présidente du Sénat de Transition, pour préparer ces travaux et constituer une délégation. Cette rencontre représente une opportunité pour le Gabon de réaffirmer sa place dans les instances internationales, après le coup d’État du 30 août 2023.

Selon le média français, Le petit journal, sur les 88 États membres de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), 81 délégations dont 51 chefs d’État, seront présents au Sommet de la Francophonie les 4 et 5 octobre 2024. Cependant, le Burkina Faso, le Mali, et le Niger qui restent suspendus des instances de l’OIF ne participeront pas. Pour rappel, le sommet de la Francophonie, qui a lieu tous les deux ans, est l’instance suprême de l’OIF. Il permet aux chefs d’État et de gouvernement de prendre des décisions importantes et de fixer des orientations stratégiques pour le bon fonctionnement de l’organisation.