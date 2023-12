CANAL+ : le projet Orphée fait des heureux à l’ONG Le bon samaritain

Ecouter cet article Ecouter cet article

CANAL+ ne cesse de faire des heureux. Dans le cadre du déploiement de son projet dénommé « Orphée » une délégation s’est rendue ce mercredi 27 décembre 2023 au centre d’aide sociale Le bon samaritain situé au quartier Kinguélé dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Soucieux de l’éducation des enfants, l’opérateur a doté la structure d’une offre télévisuelle spécifique et du matériel nécessaire pour sa réception.

Après la maison de l’Espérance en janvier 2021, le Centre espérance et mission d’insertion (CEMI) de Ntchengué à Port-Gentil en 2022, le centre d’accueil Cri de l’enfant à Oyem en 2023, « Orphée » débarque à l’Organisation non gouvernementale Le bon samaritain de Kinguélé à Libreville. Ce sont 54 enfants qui ont bénéficié de cette action solidaire du groupe CANAL+.

Orphée désormais au centre Le bon samaritain

Le centre Le bon samaritain de Kinguélé a prêté son cadre le temps d’une cérémonie au cours de laquelle les représentants de CANAL+ ont doté cette structure d’accueil d’une offre télévisuelle spécifique et du matériel nécessaire pour sa réception. Il s’agit d’un smart téléviseur écran plasma, d’une parabole, d’un décodeur et des accessoires et plusieurs autres dons en nature. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du projet Orphée.

Le Centre accueille des orphelins âgés de 1 à 21 ans, des jeunes filles mères et des personnes âgées délaissées. Ce sont environ 54 enfants qui pourront profiter de chaînes éducatives de CANAL+. Pour rappel, « Orphée » est un projet du leader africain de l’audiovisuel et du cinéma, Canal+. Il s’étend sur plusieurs pays où est implantée la structure de Canal+ international. En ce qui concerne ses activités au Gabon, Canal+ Gabon contribue à l’essor économique et au rayonnement culturel du pays.