Commune de Libreville : un budget primitif 2024 fixé à près de 26,7 milliards de FCFA

Ouverte ce 27 décembre 2023, la commission ad hoc de la Commune de Libreville a procédé à l’examen et à l’adoption du projet de budget primitif de l’exercice budgétaire 2024. Comme il fallait s’y attendre, c’est un budget d’un montant d’un peu moins de 27 milliards de FCFA qui a une nouvelle fois été voté. Budget qui enregistre une très légère hausse de l’ordre d’un peu plus de 77,6 millions de FCFA par rapport à l’exercice précédent.

Pour mener à bien sa mission, le Général de Brigade Jude Ibrahim Rapontchombo, Délégué Spécial Chargé de la Gestion de la Commune de Libreville, pourra au moins compter sur un budget aussi important que celui de ces prédécesseurs. Comme annoncé en marge de la Commission ad hoc de la Commune de Libreville ouverte ce mercredi en présence notamment de Marie-Françoise Dikoumba, gouverneur de l’Estuaire, la municipalité de Libreville devrait bénéficier d’un budget fixé à un peu moins de 26,7 milliards de FCFA.

Un budget pour recréer le lien Mairie-Population

En hausse de 77,6 millions de FCFA par rapport à l’exercice précédent, ce budget primitif devrait notamment permettre au nouveau maire de la commune Libreville, de répondre aux nombreuses attentes des populations. Des attentes qui vont de la lutte contre l’insalubrité, à l’entretien des voiries urbaines, en passant par l’assainissement des marchés, l’amélioration de l’urbanisation et le développement d’activités culturelles. Autant de choses qui participent à l’amélioration de la satisfaction des besoins quotidiens de la population.

Limitée à l’établissement des actes d’état civil, qui dans certains arrondissements sont tarifés par des agents municipaux véreux, d’une part et à la célébration de mariages avec un brin d’euphorie, d’autre part, la mairie de Libreville et ses différents démembrements devront désormais se reconcentrer sur leur rôle de base. Un rôle qui va bien au-delà de simples formalités administratives comme on peut le constater à ce jour, et qui doit pouvoir s’étendre jusqu’à la modernisation de notre « belle » capitale.



Premier acte majeur de la délégation spéciale au sein de la municipalité de Libreville, ces travaux qui « revêtent un caractère inédit du fait de la dissolution des institutions, le soir du 30 août dernier par les Forces de Défense et de Sécurité réunis au sein du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) et à la mise en place d’une délégation spéciale chargée de la commune de Libreville », ont donc permis de poser les bases d’une année budgétaire placé sous le sceau de « l’essor vers la félicité ». Reste désormais à « celui qui n’a pas la main qui tremble », de s’assurer de sa bonne exécution, en accord avec son programme d’actions.