Transition au Gabon : inaudible communication gouvernementale !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Outil indispensable visant non seulement à établir une interrelation entre les différentes structures de l’État et les usagers, mais aussi à entretenir un dialogue entre l’administration et les différentes couches de la communauté nationale, la communication gouvernementale semble être à la peine depuis la nomination du gouvernement de transition Ndong Sima, le 9 septembre dernier. Quasiment inaudible contrairement à celle du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), cette communication gouvernementale rend presque invisible l’action quotidienne de l’exécutif.

Si depuis la prise de pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), les prises de parole des militaires au pouvoir sont régulières, notamment à travers les nombreux communiqués de son porte-parole, le Lieutenant-colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi ou encore le président de la Transition le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, du côté du gouvernement motus et bouche cousue. Il faut dire que Laurence Ndong, porte-parole du gouvernement, se cantonne en lectrice des communiqués finaux des Conseils de ministres, même si le membre du gouvernement se fend de quelques tweets et posts sur les réseaux sociaux. Quelle légèreté !

Ni conférences de presse ni réactions sur l’actualité

Le premier dysfonctionnement vient sans aucun doute du porte-parolat du gouvernement assuré par Laurence Ndong. Contrairement à ses prédécesseurs, notamment le plus emblématique d’entre eux, l’ancien Premier ministre Alain Claude Bilie-By-Nze qui se démarquait par de nombreuses conférences de presse hebdomadaires permettant ainsi de rendre compte de l’action du gouvernement, l’actuel porte-parole semble se complaire dans un mutisme sans nom.

Démontrant son incapacité à communiquer efficacement, ce mutisme, teinté d’amateurisme, a été d’autant plus criant lors de l’adoption du projet de loi de Finances en Conseil des ministres le 6 décembre dernier, où le gouvernement n’a pas daigné édifier l’opinion sur le contenu détaillé dudit projet afin d’expliquer par exemple, les causes à l’origine de la hausse vertigineuse du budget général de l’Etat, au point que ce dernier est le plus élevé de l’histoire du pays. Pis, depuis plusieurs semaines, le président de la Transition a entamé une tournée « républicaine » dont les objectifs n’ont jamais fait l’objet d’explications de la part de l’exécutif. Pourtant, plusieurs membres du gouvernement de transition ont accompagné le numéro un gabonais. Les mini vidéos distillées sur WhatsApp et Facebook ont remplacé les face-à-face avec les hommes et femmes des médias nationaux et internationaux. Quel recul !



Dernier fait en date et non des moindres, le rappel « pour consultations » de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon en Angola qui n’a jamais, au grand jamais, fait l’objet d’une communication officielle du gouvernement excepté un article dans les colonnes de notre confrère L’Union. De quoi se questionner sur cette incapacité manifeste du gouvernement Ndong Sima à édifier ses concitoyens sur ses actions, surtout en cette période cruciale de transition où l’incertitude gagne de plus en plus les populations !