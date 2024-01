Follow on X

Transfert de Sylvia et Noureddin : « c’est faux » selon le palais présidentiel !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que notre confrère Jeune Afrique affirmait dans une article publié ce mercredi 10 janvier 2024 que l’ancienne première dame et son fils seraient transférés dans une villa de Libreville, le palais rénovation a tenu à tordre le cou à cette rumeur qui pourrait être incendiaire. Selon une source autorisée, « c’est faux ». De quoi rebattre les cartes avant que la rumeur prenne des proportions incalculées.

Près de 4 heures après que la nouvelle a été répandue sur la toile par des médias reprenant le très informé Jeune Afrique, une source autorisée du Présidence de la République a tenu à faire la lumière sur cette rumeur aux allures d’information. Pour notre source, tout ceci ne serait qu’un ramassis de mensonges. Reste à savoir quelle serait l’intention derrière la rédaction du magazine panafricain de jeter ce type de pavé dans la marre.

Sylvia et Noureddin Bongo toujours à sans famille !

C’est ce qu’assure une source autorisée au palais rénovation du bord de mer. Sans vouloir se lancer dans une démonstration philosophique, cette dernière a coupé court en déclarant « c’est faux ». Une courte mais précieuse réponse qui a le mérite de montrer l’attachement qu’a le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) aux inquiète des gabonais qui ne seraient clairement pas ravis d’une telle issue.

Et ce du fait que Sylvia Bongo Ondimba, qui a tour à tour, renié le Gabon, serait liée à une organisation de malfaiteurs qui aurait imité la signature du Chef du de l’État de l’époque, son époux Ali Bongo Ondimba. Et ce, alors que ce dernier venait de subir un accident vasculaire cérébral (AVC). Même son de cloche pour son fils Noureddin Bongo Valentin qui serait le chef de l’équipe de collégiens baptisée « Young Team » dont la prise d’otage du pays ponctuée de détournements et d’injustices auraient obéré le bon fonctionnement du pays.