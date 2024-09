Thierry Mouyouma : « Nous souhaitons bien lancer ces éliminatoires malgré le fait que le Maroc soit ½ finaliste du mondial »

Ecouter l'article

À la veille de ce très attendu Maroc – Gabon, les différents sélectionneurs accompagnés d’un de leurs joueurs se sont prêtés au jeu de questions-réponses lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Respectueux de la stature de l’adversaire, Thierry Mouyouma a tout de même annoncé son ambition qui consiste à bien démarrer cette campagne qualificative et ce, même s’il s’agit du 4e au dernier mondial.

L’opposition Maroc contre le Gabon est à quelques différences prêtes un remake de l’allégorie de David contre Goliath. Et pour cause, la forme étincelante d’Achraf Hakimi et ses coéquipiers contrastent avec la méforme de notre équipe nationale qui amorce tout de même un réveil certain sous la houlette du duo Cédric Moubamba – Thierry Mouyouma. Conscient de cette bonne santé sportive, le sélectionneur national du Gabon n’entend pas se présenter en victime expiatoire à Agadir.

Les Panthères du Gabon plus que jamais compétitives !

À l’heure où les Fauves de l’Oubangui semblent avoir l’ascendant psychologique dans ce groupe B des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 après sa victoire 3 buts à 1 contre le Lesotho hier, les deux gros dudit groupe entendent faire respecter la logique. Pour ce faire, il faudra que les Panthères du Gabon et les Lions de l’Atlas puisent dans leurs tripes. Côté Gabon, les voyants sont déjà au vert avec en ligne de mire une victoire et au pire un match nul.

À ce propos, Thierry Mouyouma a d’ores et déjà annoncé que ce ne sera pas une partie de plaisir pour Walid Regragui qui se dit prêt à gagner avec la manière à domicile. « Nous sommes compétitifs et on souhaite bien lancer nos éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, ce malgré le fait que ce soit chez le demi-finaliste du mondial et premier pays africain à le faire », a souligné le sélectionneur national du Gabon.

Belle répartie de la part du patron de la tanière des Panthères du Gabon qui devra composer sans un de ses piliers de l’entre jeu très en forme depuis la fin de saison écoulée. Il s’agit du milieu de terrain box-to-box de Wolverhampton en Premier League. « Mario Lémina va nous manquer face au Maroc, mais on devra s’adapter », a souligné Thierry Mouyouma. Bien heureusement, Jeff Biloungou et Medwin Biteghe voire Kanga Guelor peuvent être des solutions immédiates.