Walid Regragui : « on veut gagner le Gabon avec la manière »

Très respectueux de l’adversaire lors de conférence de presse d’avant match, Walid Regragui n’a cependant pas refusé le statut de pays favori. À ce titre, le sélectionneur national des Lions de l’Atlas du Maroc a affiché l’ambition de se défaire des Panthères du Gabon à domicile et ce, en y mettant ma manière qui sied. Le ton est donné.

C’est à la faveur de la conférence de presse d’avant match animée le jeudi 5 septembre dernier que le sélectionneur national du Maroc a annoncé la couleur en vue de la rencontre déjà décisive de ce vendredi 6 septembre 2024. Conscient de la nécessité de bien démarrer ces éliminatoires comptant pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, Walid Regragui ne fera pas des cadeaux au Gabon.

Mouyouma et Aubameyang mis sous pression par l’armada de l’Atlas !

Si, comme à son habitude, Walid Regragui s’est montré réservé et particulièrement élogieux envers les Panthères du Gabon. Rappelant les différentes confrontations entre les deux nations très équilibrées, le sélectionneur national du Maroc a assumé la veste d’ultra favori eu égard aux performances à la Coupe du monde mais également aux Jeux olympiques. Aussi, son armada composée de Brahim Diaz, Hakim Zyech et En-Nesyri se dit prête.

Fort de ce qui précède, le technicien marocain ne s’est pas caché à 24 heures du coup d’envoi à Agadir. « On veut essayer des choses et gagner. On est dans l’obligation chaque fois chez nous de gagner avec la manière à chaque fois. Et surtout de progresser », a déclaré Walid Regragui. Une confiance qui est liée au fait que la sélection marocaine pourra compter sur toutes ses forces vives. Un détail important quand on sait que ni Mario Lemina encore moins Jim Allevinah ne seront de la partie côté Gabon. À nos panthères de se montrer à la hauteur !