Gabon : Mbigou privé de radio et de télévision depuis plus de 12 ans

Le projet de connexion des localités de l’intérieur du pays à la télévision, la radio et l’Internet initié par le Groupement d’Intérêt Public, Poste-Télédiffusion-Services Universels sous la tutelle du Ministère de la Communication ne serait-il réservé qu’à quelques localités ? C’est la question qu’on pourrait se poser au vu de la situation vécue depuis une décennie par les populations de la commune de M’bigou dans le département de la Boumi-Louetsi qui sont privées d’information faute de moyen de réception de la radio et la télévision.

Le droit à l’information est conçu comme « un droit universel, inviolable et inaltérable de l’homme moderne. Il s’agit d’un droit à la fois actif et passif : d’une part, la recherche de l’information, et, d’autre part, la possibilité pour tous de la recevoir ». Pourtant, constitutionnellement reconnu à tous les citoyens Gabonais, ce droit est malheureusement délibérément privé aux populations de la commune de M’bigou dans la province de la Ngounié.

Et pour cause, la dernière fois que les citoyens gabonais de cette partie du pays ont eu accès à des informations via des infrastructures de l’État, c’était en 2012 lors de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations organisée par le Gabon. « Ce sont des équipes du COCAN qui étaient arrivées sous la supervision de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. Elles avaient mis la radio, il s’agissait de Gabon 1ère et de Télé Africa Et cela n’a duré que six mois, c’est-à-dire le temps de la CAN », nous a confié un habitant.

Sauf qu’après cet événement, plus aucun signal. Voilà donc 12 ans que les habitants de M’bigou, et même de plusieurs villages du département de Boumi-Louetsi ne captent ni la radio ni la télévision. Le seul moyen d’être informé ou encore de capter la télévision est de disposer d’un kit Canal+ et d’un abonnement. Du matériel qui tout logiquement n’est pas à la portée de tous, la pauvreté étant endémique dans la localité.

Par ailleurs, il faut d’ailleurs ajouter que malgré la mise en place du projet de connectivité entrepris par le gouvernement et venté ci et là par Laurence Ndong, M’bigou semble avoir été oubliée, laissant les populations de cette localité dans le noir et l’ignorance totale. Au point que les habitants se questionnent sur le véritable intérêt que les autorités de la transition ont pour elle.