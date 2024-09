Panthères du Gabon : Lemina forfait, Babicka finalement attendu au Maroc !

Ecouter l'article

Le feuilleton naissant dans la tanière des Panthères du Gabon est déjà à mettre dans les armoires de l’histoire des différends entre coach et joueur comme il est de coutume. Et pour cause, Shavy Babicka aurait décidé de passer l’éponge et de rejoindre le groupe à Agadir au Maroc. Et ce, après une discussion franche avec le staff.

Alors que l’équipe débute sa préparation ce lundi 2 septembre 2024 à Agadir au Maroc avec pour ambition : ramener des points face aux Lions de l’Atlas, il était inopportun qu’un malentendu gâche cet élan de reconstruction. Conscient de l’enjeu, les deux parties, à savoir Thierry Mouyouma et Shavy Warren Babicka, ont mutuellement fermé les yeux sur les discordes pour se concentrer sur l’intérêt supérieur de la nation.

Le groupe réuni ce lundi 2 septembre sans Lemina !

L’information a été rendue publique par la page officielle de l’équipe nationale des Panthères du Gabon le dimanche 1er septembre 2024 dans la nuit. « Shavy Babicka attendu au Maroc ce lundi », y est-il annoncé. Non sans manquer de préciser que « l’attaquant de Toulouse sera bel et bien au Maroc pour ces deux matchs comptant pour les éliminatoires de la prochaine CAN ».

Il s’agit des rencontres décisives de ce groupe comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Leurs deux adversaires sont les Lions de l’Atlas et les Fauves de bas oubangui de la République centrafricaine respectivement les 6 et 10 septembre 2024. Si l’affaire Babicka-Mouyouma est à oublier, des désistements sont à signaler. Notamment celui de Mario Lemina, blessé et de facto remplacé par Jeff Biloungou.