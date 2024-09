PMUG : près de 3 milliards de FCFA à gagner ce mois de septembre

Ecouter l'article

Décidément, les bonnes nouvelles en cette rentrée scolaire se trouvent chez le Pari Mutuel Urbain Gabonais. Et pour cause, pour le mois de Septembre le leader des jeux offre quatre grosses cagnotte. La première sera de 1,3 milliards et les trois autres de 650 millions. Une occasion en or pour tous les parieurs de tenter leur chance afin de changer considérablement leur vie.

Dans l’optique d’améliorer leur offre et de soutenir leur fidèle clientèle pour ce mois de septembre, le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) a mis les petits plats dans les grands. En effet, tout au long de ce mois de septembre ces derniers auront la possibilité de bonifier et d’embellir leur vie. En décrochant les différentes cagnottes soit 4 grosses tirelires d’un total de près de 3 milliards de FCFA à remporter.

Un mois d’or avec à la clé plusieurs milliards de FCFA

C’est avec le montant de 1,3 milliard prévu pour ce dimanche 08 septembre 2024 que débute l’avalanche des cagnottes. Un montant qui mérite de tenter sa chance ce dimanche. Le mois d’or se poursuivra avec les dates du vendredi 13, du samedi 14 et enfin du dimanche 15 septembre 2024 avec chacun une cagnotte respective de 650 millions de FCFA. Une occasion donnée pour les parieurs de transformer leur quotidien par le biais d’une mise en masse commune internationale.

Pour remporter des gains à la Masse Commune Internationale, il vous suffit de jouer au quinté + en trouvant les 5 premiers chevaux de l’arrivée dans l’ordre, avec une mise minimum de 500 FCFA. La Masse Commune Internationale est le fruit de la collaboration entre le PMUG et le PMU Partenaire qui regroupe plus de 34 pays partenaires. Notamment le Sénégal, Madagascar, Le Cameroun, le Tchad et le Gabon pour ne citer que ceux-là. Il faut dire qu’elle garantit des gains plus élevés et plus attractifs. Les parieurs sont ainsi invités à se rapprocher des kiosques, agences, et partenaires agréés PMUG, et sur le site www.pmug.ga. Pour plus d’informations veuillez contacter le service client du PMUG au 011 79 02 00.