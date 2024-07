Santé : nuisances sonores, source de stress et d’anxiété

Ecouter l'article

Vivre en ville a ses bons et ses mauvais côtés. Au compte des mauvais côtés, figure le problème des nuisances sonores qui peuvent à la longue avoir pour incidence le stress et l’anxiété persistant chez les individus comme l’indiquent des spécialistes dans l’hebdomadaire Gabon Matin de ce lundi 15 juillet 2024. Une problématique qui nécessite des mesures adéquates.

S’il est très souvent reproché à la capitale politique du Gabon d’être très vivante c’est en raison des bruits dans les différentes artères de la ville. Au-delà d’être dérangeant, les nuisances sonores constituent un problème de santé publique. En effet, les spécialistes interpellent les personnes sur les risques liés à une exposition accrue dans des lieux très bruyants qui peut entraîner des dommages tel que l’apparition du stress et l’anxiété qui sont deux réactions naturelles du corps face à une situation inhabituelle. Il faut dire que l’anxiété est un trouble psychique qui affecte 21% de la population à travers le monde, dont l’âge varie entre 18 à 65 ans.

Les personnes exposées ont donc plus de chance de finir surmenées. Toute chose qui peut engendrer des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. D’ailleurs, conscient des dangers pour le vivre ensemble et pour la santé, le législateur gabonais a prévu à l’article 453 du Code pénal une peine d’emprisonnement de 6 mois et 2 millions d’amende au plus en cas de nuisances sonores.

Stop à la pollution sonore

Ainsi les opérateurs économiques qui font la promotion des nuisances sonores, les chauffeurs de taxis et de bus qui utilisent à tout va le klaxon de leurs véhicules ou encore certains lieux de culte s’exposent régulièrement au coup de la loi. Outre les risques de stress et d’anxiété, il y a également les dommages auditifs, la perturbation de la capacité à se concentrer, allant jusqu’à causer des troubles de sommeil chroniques. Un environnement sain et calme améliore considérablement la qualité de vie. Les actions concrètes des pouvoirs publics sont plus que jamais attendues.