PMUG : 71 millions FCFA décrochés par un parieur au jackpot à Nkok

Follow on X

Ecouter l'article

Les canons à confettis sont ressortis à Nkok dans le 2eme arrondissement de Ntoum. Et pour cause, un parieur a décroché le jackpot de 71 millions FCFA proposé par le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG), le lundi 19 août 2024. Et ce, après 10 semaines de résistance.

Jour de fête à Nkok où un parieur joueur au Jackpot du Pari mutuel gabonais a gagné un gros lot. Après 10 semaines de mise de 71 millions FCFA, ce jackpot est bel et bien tombé, le lundi 19 août dernier dans la commune de Ntoum. Ce dernier a décidé de tenter sa chance avec l’espoir de réaliser son rêve de devenir millionnaire grâce au PMUG.

Quand le PMUG change de vie !

Le parieur chanceux a dû y regarder à deux fois pour y croire, pensant au départ qu’il s’agissait des sommes peu conséquentes. Pourtant son rêve venait d’être réalisé par la société qui fabrique les millionnaires. Extasé, l’intéressé « n’a pas trouvé les mots pour exprimer sa joie à la découverte des résultats ».

Passant du rêve à la réalité, l’heureux gagnant a reçu son chèque, ce vendredi 23 août 2024, à l’agence PMUG du PK8, des mains de Lionel Micheau, Directeur Commercial de ladite structure de Paris sportifs. À l’occasion, l’intéressé n’a pas hésité d’inviter les autres parieurs à continuer de tenter leur chance afin d’également décrocher le Graal.

Le jackpot du PMUG, une opportunité ouverte à tous !

À l’instar de ce parieur de Nkok, il est judicieux de rappeler que l’opportunité de gagner est offerte à tous. Pour ce faire, il suffit de jouer à partir de 200 FCFA. Selon le PMUG, « il consiste à trouver les 6 premiers chevaux dans l’ordre d’arrivée, il est adossé au Quinté+ en masse locale du lundi au samedi et le dimanche au Quinté+ en Masse Commune Internationale ».

Notons que le Jackpot démarre à 1 million et augmente chaque jour de 1 million jusqu’à ce qu’il y ait un ou des gagnants.