PMUG : course de plat pour ce dimanche 30 juin

Le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) a annoncé ce vendredi 28 juin 2024, une course de plat pour ce dimanche 30 juin 2024. Un rendez-vous incontournable pour les parieurs sportifs et amateurs de sport hippique, qui pourront tenter de remporter des sommes colossales avec le Quinté+ en masse commune international, à l’issue de cette course qui se tiendra à Saint-Cloud.

Le Pari Mutuel Urbain Gabonais s’est donné pour mission de satisfaire sa fidèle clientèle. A cet effet, pour ce dimanche 30 juin 2024, le PMUG a annoncé une course de plat qui pourrait une fois de plus changer la vie de ces derniers. En effet, les courses de plat sont souvent très disputées et offrent des cotes attractives pour les parieurs. Les chevaux engagés dans ce type de course, sont généralement très compétitifs et les surprises sont fréquentes, ce qui peut engendrer des rapports extraordinaires pour les gagnants.

Des nouveaux millionnaires en vue

En dehors de l’aspect financier, les courses de plat à Saint-Cloud offrent également un spectacle de qualité avec des chevaux de haut niveau qui se battent pour la victoire. Une opportunité de vivre des émotions intenses et de vibrer au rythme des sabots des chevaux lancés à pleine vitesse sur la piste. Ainsi, les parieurs sont invités à tenter leur chance ce dimanche 30 Juin 2024 au Quinté+ en masse commune international de Saint-Cloud. Dans l’intention de remporter de gros gains mais surtout de vivre une expérience inoubliable.

Pour valider les mises, il suffit de se rendre dans les kiosques du PMUG ou chez les revendeurs partenaires. Et même sur notre site internet www.pmug.ga pour placer les jeux. Une occasion de repartir avec un beau pactole grâce à la chance, le flair et à la performance des chevaux favoris. Pour gagner, il suffit de jouer au quinté+, en trouvant les 5 premiers chevaux de l’arrivée dans l’ordre. Pour plus d’informations veuillez contacter le service client du PMUG au 011 79 02 00 ou sur la page Facebook du PMUG.